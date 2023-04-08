英王查爾斯三世（King Charles III）加冕大典預計5月6 日於倫敦西敏寺登場，受邀賓客估僅2000人，儀式全程60分鐘。屆時同場加冕為王后的卡蜜拉已確定不訂製新的冠冕，威爾斯王妃凱特也可能以低調裝扮出席公公的人生重要大典，據悉她考慮只使用禮帽、不配戴鑲滿珠寶的冕飾。

英國威爾斯王妃凱特有意佩戴禮帽出席國王查爾斯三世加冕大典。

英國王室簡約風潮方興未艾。《時人》日前報導，查爾斯的母親、已故女王伊麗莎白二世1953年加冕儀式全程180分鐘，出席賓客多達8251人。再過不到1個月，英國即將迎來睽違70年的新王加冕登基歷史大事，查爾斯加冕的規模與母親當年盛況相比，縮水不少。

回顧此前英國新王加冕典禮，王室女性成員均佩戴冕狀頭飾出席觀禮。《宮廷珠寶商》（The Court Jeweller）作家齊納（Lauren Kiehna）向《時人》表示，以1953年女王加冕為例，王室女性幾乎人人佩戴頭冠，許多貴族女子也比照辦理，由於當時二次世界大戰結束不久，戰間期貴族不會戴珠寶首飾亮相，戰後王公貴族為了參加女王加冕大典，大批頭飾等著送交專人清潔，「70年過去，這項傳統已有變化」，不過，至少國王查爾斯三世與王后卡蜜拉均佩戴王冠與王冕。

英王查爾斯三世與卡蜜拉加冕大典預計5 月6日登場。圖為兩人6日在約克郡出席活動。（圖／美聯社）

查爾斯將戴上「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown），這頂鑲了444顆寶石、重達5磅的王冠，初次用於1661年查理二世（Charles II）加冕，白金漢宮表示，這頂王冠重要地位無可匹敵，可謂「冠中之冠」，僅限加冕場合使用。卡蜜拉王后將戴上1911年喬治五世（George V）王后瑪麗加冕時配戴的王冕（Queen Mary's Crown），她也會是英國近代史第一個在加冕典禮使用前人王冕的王后。

凱特王妃與王室其他女性成員屆時倘若不戴冕冠形狀的飾品，長禮服大概也不會是她們的選擇。這場歷史大典的服儀要求可能大大不同於預期內容，禮帽或頭飾也許會取代傳家寶頭冠成為頂上焦點。

齊納說，查爾斯三世可能會比照荷蘭國王等歐洲部分國家王室，以日間正式服裝要求作為加冕大典的服儀規範，不過，這種「去形式化」的作風仍讓人備感遺憾。縱然有可能看不到滿場冕狀頭飾閃爍的場面，還是可以期待嘉賓把項鍊、胸針、耳環等華美珠寶穿戴上身。