台灣高等檢察署主任檢察官呂丁旺今（8）日在台灣法學基金會董事長謝哲勝主持的「平均地權條例修法合憲性審查研討會」中，針對私法人購買住宅原則禁止例外許可且限制轉讓年限指出，這次修法禁止私法人買房採「原則禁止、例外許可」，爭議非常大，涉及違憲，也是全世界絕無僅有的立法。

呂丁旺表示，此次修法禁止私法人買房，若公布實施，將造成系統性風險，首先，會衍生公務員貪瀆風險，第二，更超出行政審查合理負擔，1年365天扣掉假日後的工作天，教公務員1天能審查幾件，「本來私法不動產的買賣，弄到最後變成公法審查，靠么！這樣下去房地產市場一定蕭條，最後誰受害，大家都得承擔代價！」建議應改採「原則許可、例外禁止」較合理。

中央警察大學國境警察學系系主任及教授許義寶指出，限制私法人買房，造成自然人、法人權利不對等，是違反平等權；禁止買房是違憲；在憲法第23條，則是違反立法比例原則；審查許可制的行政裁量權，給予空白授權，為粗糙的不完整政策，因此上述四大理由，支持並肯定呂丁旺的見解，認定採「原則許可、例外禁止」原則。

對於禁止預售屋轉售讓與、違反者最高處以300萬元方面，台灣法學基金會副董事長、真理大學教授林家祺表示，母法罰則缺乏授權目的、範圍、內容的明確授權，顯然不符合憲法依法律限制人民之法律保留及明確性原則，有違憲疑慮；其次，這是我國首度以立法方式，禁止並處罰人民合法移轉財產，並直接以立法介入私人的私法自治領域，在尚未採取抑制不動產炒作的三大政策工具之前，就逕行採取禁止轉讓的終極手段，已不符合憲法23條的比例原則。

林家祺主張，雖然有例外條款，但將徒增行政機關的查核、提高其審查困難度，增加行政機關的行政負擔。建議不應以禁止人民轉讓交易並課以巨額罰款的裁罰方式，來達到抑制不動產不當炒作，而是採取融資、租稅、資訊透明公開三大工具，來達到壓抑炒作的目的。

對炒房者處以最高5,000萬元罰款，雲林科技科技法律研究所教授楊智傑表示， 法律應該要保護人民，但本次修法對「炒房」的定義，仍然沒有明確標準、缺乏預見性，民眾不知道該怎麼遵守；甚言之再用重罰以及可以不負責任的檢舉制度，更是侵害人權、造成胡亂檢舉，徒惹不動產交易更多糾紛。再者，平均地權條例的修法，讓地方主管機關有高達5000萬的裁罰權。且地方主管機關並無法建立清楚的調查、行政起訴、審議的內部分工，也不熟悉聽證式的案件裁決程序。中央主管機關目前看起來也沒有要制訂一個清楚合比例的裁罰基準。

楊智傑表示，在母法欠缺各項配套下，未來處以5,000萬元裁罰權若交由地方主管機關，則屬違憲設計，恐有濫權之虞。在此情況下，應還是交由內部程序制衡，並回歸到保障較為完整的公平會，依公平交易法，管理炒房行為，才符合人權保障。