被封為「史上最慓悍打房條例」平均地權條例修正案，完成立法後餘波盪漾，今（8）日在一場研討會中，多位法學界學者專家對於禁止私法人買房、禁止預售屋轉售讓與、炒房者處以最高5,000萬元高額行政罰等修法，認為有涉違憲之虞，現場炮火四射，義憤填膺，並鼓勵各界向大法官提出釋憲案。台灣法學基金會董事長謝哲勝今（8）日主持「平均地權條例修法合憲性審查研討會」，針對私法人購買住宅原則禁止例外許可且限制轉讓年限、預售屋買賣禁止讓與、以5,000萬元高額行政罰禁止炒作，三大爭議焦點的合憲性審查，邀請台灣高等檢察署主任檢察官呂丁旺、中央警察大學國境警察學系主任及教授許義寶、前考試委員邱聰智、真理大學教授林家祺、台灣大學法律學院教授林明鏘、台灣大學法律學院兼任教授廖義男、雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑、高雄大學財經法律學系教授張永明等多位學者專家，參與研討會。謝哲勝表示，限制人民權利，並不是不可，但平均地權條例此次修正案，已涉及違反憲法第15、22及23條，而且修法必須符合第23條「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」其中的增進公共利益要件；此次修法探討的前提，必須先了解到底何為公共利益，再來看適當性、必要性、比例性，如果內政部所指的公共利益是讓大家有房可買，如此的修法就是不當連結原則。謝哲勝認為，如果修法是為了讓大家有房可住，為何不多提供社會住宅、或採租稅、融資等其他政策工具來達成；再者，禁止私法人買房與炒作之間，其關連性又如何，若有不當連結，也有探討的必要。台灣高等檢察署主任檢察官呂丁旺表示，立法院上會期結束前三讀通過平均地權條例，其中79條之一第一項規定「私法人買受供住宅使用的房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可」，採取原則禁止、例外許可的立法，這是全世界絕無僅有的立法。呂丁旺分析，原則禁止、例外許可，是只有在屬於憲法例外情況下，才會出現，一種是緊急法制，如嚴重傳染病的隔離規定；另一種是征服者國家對於殖民國家的殖民法律。不過平均地權條例倉促立法，未能考量對於人民財產權、自由權的保障，難免有違憲的爭議。呂丁旺鼓勵大家申請釋憲，並主張應採合憲性的「原則許可、例外禁止」，且為窮盡融資、租稅、限制買房戶數等所有改革手段之後仍無法管制不動產炒作後，最後採取的不得已手段。台大法律學院兼任教授廖義男表示，此次修法涉及違憲部分，大家要了解，並不是立法者立法，大家就要接受，而是應勇於挑戰，提出釋憲。謝哲勝指出，學者專家是希望鼓勵大家提出憲法訴訟，必須經由一次次憲法訴訟，來找出藉由修法平均地權條例作經濟管制的標準，司法權也是可以制衡行政權的，並且釐清前述限制人民權利手段是否可達增進公共利益目的；但試問，房價是可以這樣打下來的嗎？全世界有這樣的方法來打房嗎？作為民主法治國家的一員，大家都應進一步思考其適法性。亞昕國際董事長姚連地今天也以聽眾身份出席，並全程參會。姚連地指出，平均地權條例若要修法，必須有其必要性、目的性，但限制人民財產自由處分的自由被限制，這就是擾民；如果控制房價是修法的目的，那麼此次修法是禁止私法人買房、禁止預售屋轉售和讓與，未來人民買賣被限制，嚴重者將影響國內經濟和內需。被問到是否會提釋憲，姚連地表示，若有機會他願意提出釋憲，看看大法院法律見解是否修法條文符合自由民主國家的憲法。