總統蔡英文於美西時間5日上午，在美國加州雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫。入口網站「Yahoo奇摩」6日起針對「中國大陸強烈譴責蔡麥會，你會擔心兩岸關係受影響嗎？」進行網路民調，截至8日晚上11點30分，高達59.1%的網友擔心兩岸關係受影響。

「Yahoo奇摩」6日起針對「中國大陸強烈譴責蔡麥會，你會擔心兩岸關係受影響嗎？」進行網路民調，截至8日晚間11點30分，已有1.08萬名網友投票。有34.8%網友表示非常擔心兩岸關係受影響，24.3%表示有點擔心；19.1%表示不太擔心，16.7%表示完全不擔心；5.1%不知道／沒意見。

該民調也問到，「你認為蔡麥會對台灣的國際地位有幫助嗎？」高達60.8%的網友認為「蔡麥會」對台灣的國際地位完全沒幫助，12.5%的網友認為不太有幫助；15.0%認為非常有幫助，7.4%認為還算有幫助；4.3%不知道／沒意見。