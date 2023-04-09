大陸江蘇省南通市通州區一名5歲男童「被親生母親虐待致雙腿截肢」的事件，引發大眾熱議。男童父親門先生表示，男孩小軒（化名）今年5歲9個月，一直與母親在一起生活，他則常年在外打工，每月給家裡寄生活費，自己今年1月接到妻子電話，說孩子意外摔倒，傷勢相當嚴重，不料竟是遭家暴。

《頭條新聞》報導，今年1月，在外打工的門先生突然接到妻子來電，說兒子昨天在家中意外摔倒，讓他趕緊回來帶孩子上醫院，「我回家的時候看到孩子傷的很嚴重，第一節腳趾已經發黑了，就帶著孩子去到了醫院。」

南通大學附屬第一醫院的診斷書顯示，小宣因「雙足壞疽」在2月1日進行了雙側小腿截斷手術。此外，據相關醫療記錄顯示，小宣還被診斷為多器官功能損害、重度營養不良伴消瘦、創傷性蛛網膜下腔出血等。

據門先生介紹，自己能想到報警還是多虧了接診醫生，醫生曾2次提醒他要報警，「第一次是在急診搶救室外，醫生把我拉到一邊問，帶孩子來的媽媽是否是孩子的親生母親。但是當時我完全沒想到，孩子的親媽會虐待孩子。到住院的時候，醫生又和我說了一遍要去備案，我內心就比較懷疑了。」

目前，小宣已經出院回家，門先生一直在照顧他，「孩子還小，還不懂發生了什麽，只是提起母親還有些害怕。我跟他說，腳還會長出來的，如果長不出來，你不是喜歡奧特曼嗎？爸爸就給你安上奧特曼的腳。」說到未來，門先生最大心願就是希望孩子的眼睛可以治好，「我可以一輩子都帶著他工作，可是孩子的一輩子還長，腳已經保不住了，我不想他連眼睛都看不見。」

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