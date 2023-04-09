新竹除了有科學園區，近年「或者書店」、「或者光盒子」等文化場域慢慢崛起，成為許多遊客必去景點。

而這一切的改變，都來自一家甫成立7年的社會企業「鴻梅文創」。

新竹第一家百貨、近70年前的美髮店、全台仍在營運的最老戲院……，一個科技人，竟在有「文化沙漠」之稱的新竹，斥資上億元購買老屋改建，並積極爭取營運移轉（OT）。7年來，已讓大新竹地區多了7個文化場域。

他，是現年62歲的鴻梅文創創辦人兼執行長陳添順，作為新竹香山土生土長的客家人，他對新竹文化被科學園區的光芒掩蓋感到可惜，於是相繼開設書店、旅社、咖啡廳和影院等場所，「我想在大新竹地區營造出有質感的生活樣態。」他堅定地說。

其中，擁有「竹北最美書店」之稱的「或者書店」，是陳添順文化事業的首站，2017年創立至今，不僅是許多在地居民或外地遊客的必訪地點，還在2022年登上耶魯大學出版社（Yale UP）評選的全球獨立書店推薦名單，寫下首次有台灣書店獲選的紀錄。

「他們讓民眾不一定要進到美術館、音樂廳，也能接觸到文化、藝術和美的事物。」新竹縣政府文化局局長李安妤如此評價鴻梅文創。她曾與鴻梅合作東興圳的社區營造，更見證了或者書店變成竹縣地標的歷程，如今每當有策展、經營等專案，也首先想到鴻梅，「我都不只三顧茅廬了。」李安妤笑說。

讓外國人憧憬 在地人驕傲

微陰的午後，陳添順領著我們走進位於新竹舊城區、鄰近城隍廟的「或者光盒子」，繞過前方正放映著紀錄片《配樂大師顏尼歐》的影院，抵達隱身後頭的書店和位在二樓的餐酒館。此時，陽光正從建築物間的天井傾灑下來，和煦光線再搭配一本好書，適合人們悠閒待上一天。

很難想像，一手打造此處的陳添順，原來是個徹頭徹尾的科技人。他先後任職半導體外商亞洲區總經理，及工業網通大廠四零四科技（Moxa）執行長，卻在2016年、他55歲時，自願退居董事，把舞台交棒給新生代，「科技業變動很快，我們不能用以前的經驗指導年輕人。」

陳添順的文化夢，得從2008年說起。當年，將赴美外派數年的他，出自想為家鄉做事的心，曾以雙親名字成立幫助新住民二代和偏鄉孩童的鴻梅教育基金會。後來，他發現政府開始挹注教育資源，於是在2013年轉型為支持年輕藝術家的文化藝術基金會，10年來共有逾70位創作者獲此奧援。

2015年，他和獲獎藝術家造訪日本「越後妻有大地藝術祭」，該活動由知名策展人北川富朗操刀，以農田為創作空間，讓藝術也能走出戶外。經歷這趟旅程洗禮，他深切感受到文化力量也能具象化，為當地帶來經濟效益和地方認同，心中隱隱有了投入家鄉地方創生的雛形。

他還記得，當時一行人也順道去東京代官山拜訪蔦屋書店，竟找不到路，也不會日文，就用英文「bookstore」詢問一名路過女子，沒想到對方一聽瞬間意會，直接帶他們走了十多分鐘抵達目的地。接連受到日本人以在地文化為榮的刺激，陳添順暗下決心，「我也要做出讓『外國人憧憬，在地人驕傲』的文化地標！」