這個盤子設計不規則的曲線，進窯後不會塌陷嗎？」「這個做中空是要考量到服務生拿的重量嗎？」採訪當日，這群新北市鶯歌老窯廠平均40歲的接班人一碰上面，立刻拿起彼此的新作品交換心得，毫不吝嗇地分享技術突破關鍵。很難想像，他們手中的作品不單是鶯歌出品，還是大三元、Longtail等多家米其林餐廳的御用器皿。

民國60年代，鶯歌的家家戶戶都從事陶瓷業，從瓦片、瓷磚到瓷器等，是國內陶瓷外銷重鎮，但隨著中國、越南的低價競爭，榮景不再。「鶯歌那時候有6、7百家陶瓷工廠，就是在那短短一、兩年間，剩不到一百家。」臺華窯營運長呂家瑋這樣說。

過去從事陶瓷白胚外銷加工的臺華窯，當年也面臨不得不轉型的挑戰，這些尚未加工的白胚，直接被中國低廉的價格取代，後來靠著釉料開發與藝術家合作，做起藝術陶瓷的禮品生意，至今在鶯歌屹立不搖。

跨界聯名 打響品牌知名度

但其他人就沒那麼幸運，安達窯交給第二代的孫盈馨姊妹接手後，正面臨如何打造品牌的挑戰；陶聚創辦人陳祖豪已是陶瓷世家第三代，在父輩收起工廠後，他才毅然回家重起爐灶。

經過30年無數次轉型，鶯歌老窯廠面臨的挑戰比過往更大，所幸轉機在2019年，台灣設計研究院開始醞釀「Ｔ22設計振興地方產業計畫」，成為產業升級的新起點。

「也不是我主揪啦，那時候我們知道彼此，但也都不熟，單純就是希望這個資源能夠留在鶯歌。」陶瓷第四代的新旺集瓷營運長許世鋼看到這個機會，積極申請Ｔ22能留在鶯歌，除了輔導這些老窯廠的新一代，更意外凝聚起這些接班人的向心力。

除了既有行銷、品牌等包羅萬象的課程外，Ｔ22計畫還提供了台北多家名店包括欣葉台菜、永心鳳茶、貳房苑、September Café等餐廳聯名合作案，而當時與臺虎精釀合作的安達窯，攜手推出「酒牛二虎」對杯，跳脫過去單純的行銷方式。

「我們過去就是專注在製造、代工，但接下來從行銷、企畫出發，我們做了很多跨界聯名讓品牌打出知名度，Ｔ22計畫確實讓大家都做到了新嘗試。」孫盈馨表示，藉由為期一年的Ｔ22計畫，成功讓許多老窯廠開始有跨界合作的機會。

而這群接班人對於品牌再造有了新的經驗，除了想要嘗試更多的跨界，一群年輕人聚在一起甚至開始做更大的升級夢。

2020年，這群鶯歌老窯廠的接班人自行向經濟部中小企業處申請「創生計畫」，這次為期兩年，同樣委由台灣設計院做顧問，進入了第二階段的跨界合作挑戰。

「台灣設計院有很強的能量，能夠邀請到米其林餐廳來做聯名！」陳祖豪說，這次的跨界聯名又再升級，直接邀請到米其林星級餐廳大三元、大腕燒肉、Longtail一同合作，但哪一家餐廳要跟哪一家鶯歌窯廠合作，這可傷透了腦筋，「最後誰要跟誰合作是用『配對』的，餐廳挑我們，我們也挑餐廳，很像相親的感覺。」

台灣設計院帶著這些餐廳主廚到各自的窯廠參觀，同時也帶著這些窯廠新一代，親自到餐廳裡用餐，最後各自寫下想要合作對象的順序前三名，最終由台灣設計院配對開獎，由兩家窯廠搭配一家餐廳，打造全新的用餐器皿。