受到去年全球股債市大跌影響，不少好公司遞延到今年掛牌，台股今年資本市場新兵生命力無窮，更有不少擁獨門絕活黑馬股，值得投資人好好挖寶！

全球政經大環境雖紛紛擾擾，但資本市場的新生命力總是無窮！亞洲第一大、全球第二大的ＲＦＩＤ供應商永道ＫＹ於三月二十二日掛牌，股價一口氣大漲突破二百元，以去年每股盈餘五．一八元預估，本益比近四○倍，在各產業價值都因升息而備受壓縮之際，永道ＫＹ的大漲格外顯眼，也凸顯擁有獨門絕活技術的公司，股價永遠不會寂寞。

ＲＦＩＤ原本為美國軍方用來當作軍機後勤補給可視化應用的無線通訊技術，爾後雖應用至各行各業，但產業封閉且寡占，永道ＫＹ是僅次於美商Avery Dennison的全球第二大ＲＦＩＤ供應商，主要生產的超高頻被動式（UHF）RFID電子標籤是目前全球ＲＦＩＤ市場的主流產品技術，能夠快速解決零售業從生產、配送、倉儲到銷售流程中，需要耗費大量人力和時間進行盤點的痛點。

寡占高利潤 創造高本益比

但ＲＦＩＤ訊號傳輸要夠穩定且通暢，關鍵就取決於天線設計和晶片，要在不同地區的頻段規範下及不同的使用場景，依然能夠保持絕佳的讀取效能，相當考驗標籤廠商客製化天線的設計及測試能力，而這也是永道能勝出同業的獨門絕活。

獨門、寡占的高利潤生意，大家都想做，但進入門檻往往很高，還沒進入或還沒壯大就鎩羽而歸的亦所在多有，又或有些產業規模不夠大且冷門，願意跨入的廠商，往往也都要經歷一番寒徹骨，而能順利存活下來並通過考核跨過資本市場門檻的廠商，發展往往也大有可為。

繼永道ＫＹ之後，全球第五大、國內第二大的檢測實驗室東研信超也在三月二十四日自戰略新板轉掛牌上櫃，是繼耕興在二○○二年掛牌逾二十年後，第二檔在台股掛牌上櫃的檢測實驗室新兵，這個就是產業規模不夠大且冷門的寡占產業代表，然一旦廠商跨過技術及規模經濟門檻後，相對應的就是穩定且較少衰退的獲利回報。

簡單來說，檢測實驗室的主要業務是，包括筆電、手機、電子周邊、網通等任何只要有涉及電子功能的產品要發表上市，就需要經過檢測實驗室的安全性及是否干擾其他電子裝置運作的電磁相容性（ＥＭＣ）等功能檢測，待取得認證報告後，方能取得產品上市許可。但另一方面，由於檢測實驗室要求極高的檢測經驗值，加上要有取得各國檢測認證的實力，都為這行業築起極高的進入壁壘，有能耐跨入並具達到一定規模而存活下來的廠家，才能笑傲江湖。

耕興就是一個顯著的例子，其在手機檢測市場獨大之後，過去幾年賺得盆滿缽滿，全球幾無檢測實驗室可與之匹敵；而東研信超則以鄉村包圍城市的作法，鎖定NB/PC、甚至利基型的工控市場切入，過去幾年也取得了一定的市占，隨著其實驗室經濟規模持續擴大，東研信超近二年獲利都超過半個股本，正以逐漸壯大的經濟規模複製耕興的獲利方程式，後市可期。

伺服器零件供應進入門檻高

擁有技術屏障是各產業勝出的基本要求外，若再能擁有獨家專利，且取得大廠的青睞，營運扶搖直上就更不在話下，在封閉且寡占的伺服器產業中，擁有這樣獨門絕活優勢的零組件廠就有不少，包括CPU Socket廠嘉澤、散熱廠健策、連接器廠優群及導軌廠川湖等都是。

這些公司不僅本身具備一定的技術優勢，更有強大的專利護城河保護。過去幾年全球伺服器需求穩健成長，讓這些因專利的優勢而擁有多年獨家供貨的廠商，不管營運或股價，都呈現數倍的翻揚，其中，嘉澤去年每股大賺逾六個股本、健策大賺近二個股本、川湖大賺超過四個股本，都較前一年度倍增，顯見在伺服器領域取得獨家供應優勢的獲利有多豐厚。

不過，業者指出，全球主要雲端伺服器供應商（ＣＳＰ）為了順利推動各世代的產品開發，多年來都採單一供應商的策略，以利每個世代的產品推進，但這個策略在疫情前出現開始出現變化。（全文未完）

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