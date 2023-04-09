掌握Q2大方向。(圖/先探投資週刊提供)

美國聯準會是否降息或維持高利率，將影響股市。股市經過首季反彈後，接下來業績將成為股價表現重點，大致上半導體AI、面板、網通、軍工、綠能等，有獲利及政策背書，是逢低可注意的族群。

第一季國際股市大幅震盪，漲多跌少，其中深受通膨所苦的歐洲英、德、法及升息打擊的美國科技股表現都相當不錯，都有十％以上上漲，台股去年大跌四○八一點或二二．四％，今年表現也相當優，上市及櫃買首季漲幅十二至十八％，居國際股市前茅。不過第二季不管是跌深反彈或作夢行情應告一段落，業績終究是支撐或推升股價的最大動力。

美股尤其是科技股，一、二月表現強勢，雖經過三月初中小型銀行因受不了過去一年急速升息十九碼，出現如矽谷銀行倒閉以及部分中小銀行擠兌，道瓊及標普一度大跌，但科技股隨即又收復失土。

台股一番輪漲，休息再上

市場認為美國升息盡頭將至，隨之而來停止升息或降息動作可能出現，所以科技股表現持續強勢，其中又有微軟轉投資的OpenAI推出劃時代的ChatGPT問世，逼得谷歌、臉書、亞馬遜、甲骨文等等各大科技巨頭積極投入資金建置系統，新的動力促使ＡＩ相關股股價大漲，受惠最大的輝達股價大漲超過八成，總市值達英特爾的五倍！也帶動超微、Supermicro（SMCI.US）等股價大漲，費半指數去年跌最深，今年首季彈幅超過二六％也居全球之冠。台灣的創意、世芯ＫＹ、M31等矽智財族群，股價都創歷史新高，累計漲幅超過六至七成以上走勢。

漲多就是最大利空，即便景氣再好也需要整理一下才有更大漲升動力。尤其是三月份歐美出現銀行等金融問題，當局果斷出手，使得局面不致進一步惡化，但利率急升至高檔尚未改變。通膨問題近兩年一直困擾全球，即便聯準會三月再升息一碼至四．七五至五％，但後續仍可能再升息至少一碼。最重要是何時降息？

美國通膨指標ＣＰＩ，二月是六％，符合市場預測，核心ＣＰＩ五．五％不是太理想，也代表通膨壓力仍在，以目前油價先跌至六四美元再反彈至七四美元，與二月相差不多，看來ＣＰＩ月減有限。而金融問題在矽谷銀行被合併後，二年期及五年期美債殖利率都反彈至四．一％及三．六九％以上，未來聯準會是否如預期升息空間有限？值得觀察。

另一種情況是再升息到五～五．二五％之後就停止升息，但維持高利率至年底，以免通膨反撲，現在說到要降息似乎有點過早了，那麼，銀行及科技業都要面臨較高利率成本壓力。加上美國對中國步步進逼，中國內需回復力道也不如預期，外銷、房屋價格等問題也待解決，加上外資逃離，對全球經濟拉抬力道可能有限，如此美股最好就是大箱型震盪。

短線而言，美股人氣仍在，道瓊及標普年線三二二五○點及四千點是強弱關卡；那指以一一七○○點、費半以三○五○點為強勢關卡。

最近韓股慢慢站上年線，日股亦同，加上香港及中國深滬指數也都在年線之上，國際股市表現頗佳。台股第一季矽智財、資安、面板、下游PC/NB、記憶體族群以及重電、軍工股，加上政策發放每人六千元刺激的內需產業，都輪漲過一次。有台積電撐盤，指數已反彈超過去年高低點跌幅二分之一以及創今年新高，不過若要邁向跌幅三分之二反彈處一六六二二點，仍有待權值股發威。

當然經過第一季做夢及資金行情，接下來就要有業績來推升股價。矽智財族群業績看好但需要周ＫＤ整理後才會再出發；而反映在營收、止住降價甚至漲價的，是已經在去年第三季觸底，第四季及今年第一季開始向上的面板族群。

聯詠是驅動ＩＣ的指標

最近屢屢見到友達董事長說面板景氣越來越溫暖，面板各個尺寸價格都調升，從消費的電視面板到ＩＴ面板都有調漲售價。所以，理論上友達、群創股價自底部上漲五成後已休息一個月，必須正向推升才對。一向較活潑的驅動ＩＣ包括聯詠、瑞鼎、天鈺、敦泰，也傳出產品價格止跌調漲，營收應該也不錯，其中最績優的聯詠將是指標。

最近美光說記憶體將落底，看好後市，整體族群強彈，但是基本上只是減產降低產能利用率，且記憶體價格第二季還在下跌，股價卻強彈，似乎真的有業績的面板還是比較好一點。

再來就是ＡＩ晶片相關的伺服器方面。雖然TrendForce二度下修今年伺服器出貨總量至一四四三萬台，年增幅由原預估的一．八七％收斂至一．三一％。但數據顯示，ＡＩ相關伺服器出貨量將以複合成長率十．八％增速，自二二年十二萬台成長至二六年二○萬台，高階ＡＩ伺服器的平均銷售價格（ＡＳＰ），比一般伺服器價格高出十倍甚至二○倍。其中硬體占ＡＩ支出比重四九．八％，最大投資是伺服器，占ＡＩ硬體支出比重八四％以上，二一年全球ＡＩ伺服器市場規模達一五六億美元，未來成長可期。

另一方面，ＡＩ伺服器採用的中央處理器和繪圖處理器數量較多，主機板面積增加，需要輔助散熱設計，增設更多氣冷設備，機殼尺寸會明顯提升。所以近期期看到英業達、廣達、緯創及旗下緯穎以及散熱的雙鴻、奇鋐、尼得科超眾股價表現強勢。

可注意技嘉，今年將伺服器部門切割，成立以研發、輕資產為主的技鋼，未來技鋼可能將製造委由技嘉。輝達主要ＡＩ伺服器外包設計製造公司為Supermicro，是ChatGPT運算後台關鍵供應商，該公司股價今年從八二美元一度大漲至一一八．三六美元，漲幅達四四％；據報導，技鋼今年獨立後搶單積極，技鋼與Nvidia關係密切，也是同業最快開發出４Ｕ伺服器系統，塞入十張ＡＩ繪圖卡，或者是在２Ｕ機箱塞入八張繪圖卡的業者，相對於同業密度更高，由於輝達繪圖卡無風扇，屬於被動散熱，放入越多ＡＩ繪圖卡也考驗伺服器業者能力。技嘉集團技術層次高，技鋼今年ＣＥＳ展還大秀液冷散熱與高速運算解決方案，凸顯技嘉集團技術能力。若技鋼正式接獲輝達訂單，將有利技嘉業績表現，何況技嘉以往就是以殖利率股著稱，去年ＥＰＳ十．二九元，配息應不會太低，值得注意。

ＡＢＦ載板需求慢慢回升

此外，ＡＩ講求高速運算及算力，高速板成為必備載台，也就是過去兩年很熱門但去年下半年股價大跌的ＡＢＦ載板。ＡＢＦ載板目前主要應用於：CPU、GPU、FPGA、ASIC等高速運算（HPC）性能處理器ＩＣ晶片的製造、封裝過程；透過ＡＢＦ載板中，處理器ＩＣ晶片電路訊號接腳的建立、延伸、擴量連結，有利於處理器晶片進行資料處理、運算時的加速效益。伺服器整體建置成長率下修，使得ＡＢＦ去年下半年以來成長力道衰減，但ＡＩ伺服器卻上升；另一方面，中國在美國制裁半導體高階製程機器不准輸入下，積極發展小晶片，小晶片是利用不同的ＩＣ晶圓（片）製程技術，先製造出各類不同的小晶片，之後將數個小晶片製作成單一晶片封裝，藉由縮短電流傳輸（導）距離，進而提升ＩＣ晶片運算效能，數個晶片整合於同一塊ＩＣ基板之上，使得運算效能因大幅縮短電路（流）傳輸距離而更為提高，惟整體晶片尺寸也隨之更加放大，所以更消耗ＡＢＦ載板面積、數量。所以在ＡＩ伺服器以及小晶片需求上升中，對於ＡＢＦ需求自然會上升，對於股價今年幾乎沒太多表現的ＡＢＦ雙雄欣興、南電、業績將有加分作用。

其中，欣興為全球排名第一的ＡＢＦ載板供應廠商，預料將成為全球ＡＢＦ載板供需持續吃緊趨勢下最大受惠者。目前，ＡＢＦ載板營收約貢獻整體營收約四○％。此外，南電的ＡＢＦ載板主要供貨客戶包括有AMD、Nvidia、華為等，也可望受惠。欣興及南電股價屬於低基期，股價都在年線上下，且去年ＥＰＳ各為二○．○八元及三○．○五元，各配息八元及十八元，逢低可注意。

網通廠自從去年容易取得晶片後，到今年前二月營收都還是高成長，智邦、中磊、啟碁、智易都是。

全球積極投入數位基礎建設，５Ｇ通訊、遠端監控、雲端運算等前瞻技術蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現，尤其是美國大基建預計投入大筆經費，中美科技戰後去中國化也帶來新機會。

啟碁去年ＥＰＳ七．九三元，創二十年新高。啟碁看好三大事業群穩健向上，首季基期較低，估營收年增率拚三成，全年營收成長挑戰十五％，要當網通首家營收破千億元公司。中磊去年下半年市占率提升，非家用產品的新應用也將發酵，今年營收仍會成長，產品組合將優化毛利率往上、營益率增長，今年獲利成長幅度將勝營收；去年ＥＰＳ七．五七元，創近八年最好成績。換句話，今年有機會從八元起跳，且認為５Ｇ小型基地台爆發點會落在明年，也就是業績將逐年成長。在啟碁股價登上百元後，中磊可望跟進。

網通股業績連續兩年高成長

登上網通股股王的神準，去年ＥＰＳ達二一．七元，今年開春宣布前進越南設廠，預計明年底投產，未來台灣、越南產能占比將呈現五比五。若加計華亞新廠，今年資本支出預估近二○億元，相當於四個股本左右，去年年營收已成長七七％，在產能擴充下今年將持續成長，獲利將不輸去年。

而原本龍頭智邦，去年ＥＰＳ十四．五八元，較前年的八．四元大幅成長，今年配息七．五元。儘管智邦目前看到電信、雲端客戶出現放緩的跡象，但幅度相對輕微，以需求來說，智邦四○○Ｇ產品出貨占比將持續提升；不僅出貨到亞馬遜，還將出貨到諾基亞（微軟），毛利較高對獲利貢獻不小。外資樂觀看好智邦明年四○○Ｇ的營收貢獻逼近三成；而八○○Ｇ產品也計畫開始出貨，在ＡＩ高速傳輸需求下，相對Switch也必須配合，未來將進一步推出一．二Ｔ產品，而前二月營收成長三七．九％，法人預估今年ＥＰＳ挑戰十七至十八元。過去智邦ＰＥ通常處於二五至三○倍之間，如今ＰＥ約二○倍左右，相對偏低，逢低介入風險有限。

至於軍工股，前陣子在挪威主權基金投資全訊及漢翔曝光後，整體股價大漲，短線拉回量縮，看來長多不變，對於中信造船、龍德造船、台船、精剛、榮剛、駐龍、寶一等，有國防預算大幅提高作業績靠山，中線可以留意，尤其當美中對峙拉高時。

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