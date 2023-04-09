饒舌天王Jay-Z是饒舌界首位億萬富豪，目前淨資產高達25億美元（約新台幣761億）而Jay-Z的理財方式竟與「股神」巴菲特（Warren Buffett）有異曲同工之妙，「只投資自己了解的公司，而不是時下最流行的公司」讓巴菲特大力稱讚，「對於正在成長中的年輕人來說，他是一個值得學習的對象。」

CNBC報導，Jay-Z是在2019年首度成為億萬富翁，當時持有價值4億美元（約新台幣122億）的香檳品牌Armand de Brignac與干邑白蘭地D’Usse的股票，同時，Jay-Z在紐約與洛杉磯都有投資事業。

近年來，Jay-Z的身價再度跳漲，主要受惠於旗下娛樂公司Roc Nation的快速成長，此外，Jay-Z也將旗下音樂串流媒體Tidal的多數股權賣給推特共同創辦人Jack Dorsey的支付服務供應商Square（現名為Block）同時Jay-Z也加入Block公司的董事會。

富比士雜誌曾這樣形容Jay-Z累積財富的方式，「即使在沒有巡演或發行專輯的一年裡，Jay-Z也靠著投資香檳品牌Armand de Brignac與干邑白蘭地D’Usse賺進數百萬美元。」

Jay-Z的理財方法與價值觀被認為與巴菲特類似，兩人曾在2010年進行一場對談，Jay-Z在座談會上表示，「音樂就像股票，有當下最熱門的東西，人們往往會基於此做出情緒化的決定，並不會堅持他們原先所認知的事情。」

當時巴菲特也猛誇Jay-Z直說，「我想很快就會有年輕人去向Jay-Z尋求賺錢的建議了，對於正在成長中的年輕人來說，他是一個值得學習的對象。」