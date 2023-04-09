根據《財訊》報導，美食-KY董事長吳政學配偶3月24日申報轉讓持股，造成股價在下一個交易日摜殺跌停，「董娘賣股」成為股價毒藥再添一例。

美食-KY因為搭上中國解封題材、美國可望加速展店，再加上原物料價格市場普遍預估已於去年第四季觸頂，帶動法人機構幾乎看好美食-KY在營益率、獲利上的復甦，23日法說會後法人普遍出具看好的報告。但沒想到，吳政學配偶竟在法說會剛開完、隔天股價大漲逾5％時，公告將出脫美食-KY所有持股，給了市場一記當頭棒喝，3月27日賣壓隨即出籠，股價從157元直接摜跌至跌停價141.5元。

《財訊》報導指出，過往最有名的董娘賣股案例就是國巨，董事長陳泰銘前妻在2018年7月以洽特定人的方式轉讓持股1.2萬張，當天股價還有千元以上，不過消息一出股價一瀉千里，最後股價甚至跌破300元，這也和當時資金過於簇擁國巨，導致失望性賣壓不斷出籠有關。

散熱大廠奇鋐也曾發生類似的情況。2019年7月29日，董事長沈慶行配偶以一般交易的方式轉讓1千多張持股，總持股降瞬間降為0，而在當時奇鋐股價正在相對高點，隔天股價打落跌停，短短5天股價就由45.45元跌至盤中低點37.15元，大跌逾2成。

不過，《財訊》分析，盤點近年台股歷史，雖然曾發生多次董娘賣股，也並非每次總是造成市場恐慌。只能說配偶申報轉讓是因為大股東家庭情況變化或家族財務操作？總讓人多了想像空間，

從公開資訊觀測站內部人轉讓近年資料中可見，許多公司都有董事長配偶申報轉讓持股的記錄。像是聯華董事長苗豐盛的配偶，也自今年內就多次申報以一般交易的方式轉讓1000張持股，將使得自身持有股數從1251張降為251張，此一消息就未導致聯華股價大幅波動。

《財訊》也發現，至於美食-KY的股價波動，除了董娘賣股的利空消息外，或許也和另一派資金並不看好該公司發展，趁勢放空有關。有法人私下指出，美食-KY加速展店雖然是好事，但另一方面，也將增加開店成本、人力費用，且今年前二月的平均月營收，並未超越去年第三、第四季的平均月營收，營收成長的速度似乎跟不上展店的速度。