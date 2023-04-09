根據《財訊》報導，股東會旺季即將來臨，各上市櫃公司陸續公布股利政策及股東會紀念品。擁有百萬股民、紀念品屢屢創造話題的中鋼，今年首度決定延至4月20日，亦即在股東會停止過戶日之後再行公布紀念品內容，想先看到紀念品再以零股買進兌換的投資人，今年將無法如願。

《財訊》報導指出，中鋼多年來針對股東會紀念品，規畫時程將近一年，都是從自家產品延伸、開發設計，實用性一向廣受好評；加上存股鐵粉眾多，每年發放份數都在50萬份以上，2017年的黑熊傘甚至創下發出68萬份的台股紀錄。連中鋼董事長翁朝棟都常自嘲：「中鋼是被鋼鐵耽誤的紀念品公司。」

《財訊》也發現，由於中鋼紀念品內容愈來愈受關注，每年都出現未上演先轟動的情節，或引起網友關於是否要為了當年股東會紀念品買零股的討論。據了解，中鋼希望回歸以紀念品感謝股東長期支持的初衷，不願變調成為吸引短線零股的話題，因此決定今年在股東會停止過戶日4月18日之後，再公布紀念品內容，預計正式公布日期將是4月20日，以減少買零股換紀念品的情況。

至於這是否代表今年的股東會紀念品會特別值得百萬股民期待？翁朝棟回應：「平常心！跟往年一樣，與中鋼鋼品相關。」