根據《財訊》報導，日本樂天集團3月22日宣布，旗下的樂天銀行四月將在東京證交所上市，估計總市值最多會超過3000億日圓。分析師認為這次公開發行的收益，將能填補集團非金融部門的流動性短缺。樂天2022年度（1~12月）淨損失從前1年的1338億日圓，擴大為3728億日圓，創最高紀錄。

樂天2019年進軍電信業，龐大的資本支出導致集團連續4年出現虧損。2022年財報中，受惠於疫情的電商網站「樂天市場」表現亮眼，迎接疫後的「樂天旅遊」業績也復甦，同時金融部門也表現得可圈可點，推升年營收成長14.6%，達1.9兆日圓，創歷史新高，也是創業以來連續26年成長。

手機虧損縮小 投資人樂觀

不過，《財訊》報導指出，手機事業拖累了整體業績，該部門去年營業損失高達4928億日圓；只是虧損額自第1季以來逐季降低，第4季僅1126億日圓，讓投資人樂觀看待樂天的前景。

目前，市場對樂天手機部門的4個關鍵指標持樂觀看法。第1是基地台的設備投資費用。設置基地台1年約需要3000億日圓，但去年12月為止，樂天約在5.2萬處設置了4G基地台，數量已經達到目標的85%，人口覆蓋率則是98%，不只是東京、大阪等大城市，近郊的基地台也逐漸完備；預估2024年投資額可減半到只要1500億日圓左右。

此外，《財訊》也發現，樂天的基地台善用自動化、虛擬化等最新的數位科技，設備投資額其實只要傳統電信商的40%、營運費用只要30%，將來設備攤提折舊後，具有低成本優勢。樂天未來甚至計畫將這項技術提供給英國、德國等海外的電信業者，獲利可期。

第2是ARPU（每使用者平均收入）。樂天去年第4季的ARPU為1805日圓，約是1年前614日圓的3倍，但和NTT DoCoMo、KDDI和軟體銀行3大電信業者的4000日圓左右差距仍然很大。不過，由於樂天推出2980日圓吃到飽的方案，樂天電信的用戶數據使用量是18.4GB，約是3大業者平均的2倍，未來如果樂天重度使用網路的用戶愈聚集愈多，ARPU可望增加。

《財訊》報導指出，第3是手機合約數。去年樂天停止1GB以內零元的方案後，用戶也紛紛解約，12月用戶由半年前的500萬降到449萬；但目前已止跌回升，今年1月回到452萬人，約9成用戶竟然不離不棄，比率高於分析師預期。