3年來全球疫情給台灣的樂園經營帶來嚴峻的挑戰。《財訊》報導指出，去年台灣主要的樂園都還在虧損中，六福集團虧損3億元、劍湖山虧損8000萬元，唯獨中部的麗寶樂園在前年虧損3億的逆境後，去年率先轉虧為盈，獲利上億元，月眉國際開發董事長陳志鴻扮演幕後推手的關鍵角色。

陳志鴻對《財訊》報導表示，疫情期間樂園經營非常困難，在麗寶集團董事長吳寶田不裁員的政策下，只能盡可能創新樂園的價值，甚至還繼續加大軟硬體投資，不僅給予員工安定的力量，也讓樂園經營得以及早轉虧為盈。

台灣最高摩天輪 遠眺玉山

陳志鴻每每抓住機會，都能發揮調和鼎鼐的長才，把許多外界認為不可能的事情，化為經營成績，成為勇於改變樂園天際線的創新者。2008年，陳志鴻僅花兩年的時間，將負債近百億元，幾乎要倒閉的月眉育樂世界重整完成，變身為麗寶樂園，還大舉開發成為中台灣育樂設施最健全的度假勝地。迄今，在麗寶樂園兩百公頃的土地上，已經投資超過百億元台幣。

《財訊》報導指出，開車在中山高速公路160公里處，放眼望去有座高達120公尺的摩天輪，成為中台灣的重要地標。這座原本坐落於日本九州福岡市的超大型摩天輪，由長榮集團總裁張榮發投資興建；2009年9月福岡為擴大營業用地，決定將摩天輪拆除，陳志鴻聽到消息後想到，如果把這座亞洲第一高的摩天輪搬到台灣麗寶樂園重建，一定是很酷的創舉。

陳志鴻回憶，當時他與張榮發有個見面的機會，「我們晚輩與張榮發總裁談商業布局，可說是班門弄斧，因此得用情感來說動他。」聊天的過程中，陳志鴻藉機說：「希望總裁把日本摩天輪的寶貝搬回台灣，回台重建後，未來可以給孫子坐。」結果用愛台灣的精神，給台灣孫子坐的情感，居然感動了張榮發，把整座摩天輪當作愛台灣的禮物，送給了陳志鴻。

但是想要把1400公噸的摩天輪，33000個零件，由日本運回台中，可是個不小工程。《財訊》報導指出，陳志鴻用上百個特殊貨櫃，花了1年時間運回台灣，還在台灣以風洞實驗室證明重新組裝的超大摩天輪安全無虞後，再動員上萬人次工程人員組裝。歷經7年，2017年終於重新建造完成，超越88公尺的劍湖山樂園摩天輪，成為台灣第一高的摩天輪。