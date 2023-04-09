「全世界的白髮者，團結起來！」共產主義導師馬克斯（Karl Marx）若活到今天，恐怕會對全球中老年人發出如此號召。因為如今各國白髮者都面臨同樣問題：退休金縮水。

各國祭延退、拿稅收補錢坑

在法國，政府將領取退休金年齡從62歲延至64歲，這意味著工作更長、領的時間縮短。今年3月以來，光是巴黎就有10萬人上街頭抗議，全國爆發數百起街頭暴力與縱火；連英國國王查爾斯三世的訪法行程也因此取消。

在英國，包括教師、鐵路工人等13萬名公務員，將在4月底發動全面罷工，他們抗議薪資被通膨侵蝕，並要求政府提供更多退休金。

在中國武漢市，今年2月有上萬名老人上街頭集結，他們抗議過去繳錢參加政府保險，實際領的給付卻比當初承諾縮水3分之2，這些老人質疑政府變相搶劫，輿論稱為「白髮革命」。

在台灣，攸關近千萬勞工的新制勞退基金，2022年收益是負新台幣2,280億，等於每位勞工賠掉1.8萬元，創有史以來虧最慘。民眾感嘆「辛苦賺來的錢就這麼不翼而飛。」

不同地區的白髮者，都面臨退休老本縮水。這並非個別現象，而是整個系統性危機，那就是退休金已入不敷出。

問題根源有二。一是人們越活越久。以經濟合作暨發展組織（OECD）成員國為例，1970年，男性平均66歲退休後，還能再活12年。2020年，他們64歲退休，還可再活20年。這次鬧最大的法國，男性退休後甚至還可再活約4分之1世紀。

二是少子化加上高齡化。OECD各國平均老年撫養比——65歲以上人口與20至64歲人口比例，從1990年的5分之1，到2050年將上升至2分之1，也就是2個青年養1個老人。

領的人多、繳的人少，退休金自然入不敷出。台灣也無法倖免：2022年底，請領勞保年金人數近160萬，是10年前逾3倍；然而，同期間的勞保繳費人數只成長7％。專家預估，台灣勞保最快5年後破產。

為了延緩未爆彈，各國採取2種手段續命，第一種是延長退休年齡。以目前各國延退速度看，30歲的青年，恐怕要工作到70歲才能退休。

台灣勞保老年給付請領年齡，也從2018年的61歲，將逐步延長至2026年的65歲。年紀越輕者，未來工作時間將越長。「活到老，做到老。」德國之聲如此形容青年處境。

第二種手段是用納稅人的錢來補貼虧損。法國如今將其國內生產毛額（GDP）14％用來填補公共退休金，台灣也不例外：勞保年金已連續6年入不敷出，政府撥補金額從2020年新台幣200億元，預計將增加至今年的450億元。

繳稅養老人，讓青年想躺平

然而，這2種手段都有極大副作用。首先提高退休年齡，在民眾看來是政府背信棄義——因為，這和當初它們說好的退休年齡不同，民眾對政府的信任也因此瓦解。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出退休金改革後，民調機構Odoxa今年3月調查，76％的人表示不信任他，67％贊成把街頭抗爭進行到底，逾7成認為這次暴力事件是政府的錯。

至於用稅收來填補虧損，也是飲鴆止渴。人民繳稅主要用來購買很難在市場成交的公共服務——例如治安、國防、基礎建設。如今卻被挪來撫養老人，這將排擠掉一部分公共服務，長期來說公共環境變差，經濟成長潛力也將下滑。

此外，用稅收填補退休金虧損，等於要現在勞工繳錢撫養老人，這意味著他們有一部分工作時間是為別人打工，這將打擊他們努力誘因。如今中國青年間流行「躺平」，各國年輕人不願生孩子，有一部分也是這種跨代不公平造成的。

更糟的是，因為退休制度存在，許多人即使仍有工作能力，一到退休年齡卻不願工作。德國之聲今年1月引述統計，目前年齡55歲至64歲的法國人當中，只有56％還在工作，這是因為該國退休福利好，中高齡者工作誘因大減。

同時，公共退休制度也造成中高齡者就業困難。因為若企業雇用他們，除了要負擔更高的法定退休給付，待年齡一到，他們都退休去了，對企業來說不划算。

今年3月《紐約時報》引述法國最大線上招聘網站實在法國（Indeed France）調查，每10名雇主就有4名表示，他們不打算招聘45歲以上的人。「儘管經驗豐富，但年長的員工經常發現自己被招聘者跳過。」該網站高階主管尚塔拉 （Charles Chantala）說。

事實上如果沒有公共退休制度，各企業徵人時會在中高齡者的「高薪高經驗」，與年輕人的「低薪零經驗」間取捨，中高齡者仍有一定優勢。然而因為退休制度，中高齡者工作沒多久就要退出，這就導致企業「年齡歧視」，主動排除中老年人。當前各國苦於少子化，勞動力不足成常態，市場卻打擊中高齡者就業，這對經濟長遠也是不利的。

何不像汽車強制險公辦民營

若要從本質改善公共退休制度，至少可從2點著手。一是公辦民營。

任何組織只要「公營＋壟斷」，最後必效率低劣，如今的公共退休正是這樣一種制度：政府強制每個勞工參加，勞工只能選擇政府管理的公共退休金，只此一家別無分號。

事實上即使政府強制參加，也不一定非得要每個勞工只能選政府辦的不可。政府可以規定勞工必須參加退休保險，但讓他們自由選擇民間機構。就如目前台灣法律規定，每個車主都要投保強制險，但這個險不一定要向政府買，民眾也可選擇市場上的民間公司投保。

此舉好處是將市場競爭引入退休制度。當民間業者參與進來，它們推出的，將會是對買、賣雙方都有利的產品。那些業者賺不了錢、勞工又領不到錢的產品，將被市場淘汰，這就能避免目前公共退休制度「公營＋壟斷」帶來的效率不彰問題。

第2種方法是自選投資。如今像台灣的公共退休金統一由官方委外代操投資，身為退休金主人的勞工反而無權置喙。它的弊端正如美國耶魯大學經濟學家陳志武形容：官員用老百姓的錢，花別人的錢不心疼，就傾向濫用。

其實政府可以還權於民，勞工退休金仍然強制規定須等到一定年齡才可領取，但要做什麼投資，民眾可自主選擇。此舉好處是：人民管理的是自己的血汗錢，用陳志武的話「用自己的錢才會心痛，也才會花在最有價值的地方。」這也能避免政府管理公共退休金績效低落的問題。

更深入的看，各國延退引爆抗議浪潮，顯示公共退休制度本質是一種零和遊戲。

任何制度要能長久，一定要互惠互利式的雙贏——也就是所有參與者都在其中獲得好處，這個遊戲才玩得下去。

如今的公共退休制度，本質卻是零和遊戲——傷害年輕人去造福老人；等年輕人老了，再去傷害下一代來造福他們。這種損人利己的遊戲無法長久，因為下一代受害時間只會越來越長，他們不是逃離就是躺平，這將打擊經濟成長，最後所有人受害。

除了延退與稅補2招外，如何將公共退休制度損人利己的本質，改革為利人利己的雙贏遊戲，讓這個制度可長可久，恐怕是你、我所有參與者都必須去面對的問題。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1847期。

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