為了報復拜登政府發動晶片戰，北京當局開出第一槍，對美光產品進行審查，並以放緩審批美企收購案，作為抗美新武器。不過，外媒報導，由於美國晶片大廠主導邏輯晶片市場，中國大陸未來幾年仍需印賴西方供應商，因此大陸的反擊能力有限，無法在這場美中晶片大戰中勝出。

巴隆周刊（Barron's）專欄作家金泰（Tae Kim）撰文指出，拜登政府去年祭出更嚴苛的出口禁令，阻擋中國大陸採購更強大的AI晶片和先進晶片製造設備後，大陸近期決定對美企展開報復行動。

Kim認為，儘管大陸的反制手段，會引發國際間關注，但大陸終究需要西方的相關技術，反擊美國科技制裁，最後還是贏不了。他形容，狂吠的結果可能比咬人更糟糕。

上周五（31 日），大陸以國家安全為由，宣布對美國記憶體晶片大廠美光（Micron）銷往中國的產品進行審查，看是否存在網絡安全風險，成為第一家受到大陸網路安全審查的外國半導體公司。

美光周一（3 日）表示，正在配合中方調查，目前在中國的業務仍正常運作。

周二（4日），華爾街日報報導，大陸監管機構正放緩多家美企併購案的審批速度。

New Street Research分析師Pierre Ferragu表示，美光是大陸在晶片戰中出手報復的第一家外企，大陸有能力以最小風險對美光祭出強硬措施。

Ferragu說，美光銷售的記憶體晶片，大陸可以很容易從三星、SK海力士等韓廠購買類似的產品。他認為，大陸不會對記憶體和手機晶片以外的先進晶片實施制裁，並預估未來幾年大陸將持續依賴西方供應商。

文章指出，大陸反制美國的晶片戰注定贏不了，原因是美國晶片大廠主導處理數據所需的邏輯晶片市場，而該晶片又比記憶體晶片更難設計與製造。

現階段邏輯晶片分為兩種類型：一是作為PC/伺服器主要運算大腦的中央處理器（CPU）；二是用於遊戲和AI應用程式的繪圖處理器 （GPU）。

英特爾、超微（ AMD）和蘋果是CPU處理器市場的領導者，而輝達（Nvidia）和超微占據GPU領域的主要市場。這些美國的CPU和GPU是無可取代的，中國大陸沒有其他供應來源。

可見，市場上擔憂美國主要晶片供應商遭大陸嚴厲打擊，這種說法可能被誇大了。

文章提到，若大陸想要讓拜登政府痛苦並加劇緊張局勢，必須對大陸境內以消費者為導向的美國公司，如星巴克或Nike採取反殺行動，但此舉可能對大陸經濟和當地勞工帶來負面衝擊。