比特幣發明人中本聰的真實身分一直不為人知，但近日一名專家意外在macOS上發現一份比特幣白皮書，這掀起了網路上各種猜測，懷疑發明比特幣這項突破性區塊鏈技術的中本聰，就是蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steven Jobs）。

中本聰究竟是誰？自始至終都沒人知道。過去曾有一名澳洲博士公開聲稱自己是中本聰，並提出證據佐證。但事後卻被人發現漏洞百出，儘管他說能在法庭上證明自己的身分，但相信他的人屈指可數。

科技專家Andy Baio在部落格撰文指出，他意外發現在Mac發現比特幣白皮書PDF副本。他向十幾個使用Mac的朋友確認，發現只有在Mojave（含）之後的更新版本才能搜尋到，如果是High Sierra（含）之前的舊版本則沒有。

只要在macOS終端機輸入以下指令，就會出現白皮書：

open/System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Andy Baio說，那天他原本正在修理印表機要掃描文件，結果意外發現一個名為「Virtual Scanner II」的裝置，在預設情況是一張圖片，但如果將其從圖檔轉為文檔，就會看到比特幣論文的第一頁。

文章指出，目前無法知道為什麼全世界這麼多文件，會選擇比特幣白皮書，或許僅是作為方便測試的輕量級多頁PDF，從未有讓終端用戶看到的打算。

商業內幕報導，Andy Baio的發現引發各種猜測，在推特擁有110萬粉絲的比特幣投資人Lark Davis發文表示，難道賈伯斯其實就是中本聰？他說「中本聰於2010年12月銷聲匿跡，賈伯斯在2011年10月過世，時間線吻合...」。

雖然時間線巧妙重疊，但白皮書卻是出現在賈伯斯去世七年後的Mac電腦上，因此他不可能是將文件植入系統的人。此外，賈伯斯的許多產品都極具創意，但蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）曾說過，他不是個專業的程式設計師。

中本聰的真實身份始終是個謎團，市場上眾說紛紜，有鑑於比特幣複雜的程式碼，有人認為中本聰實則是一群人，2007年開始撰寫比特幣程式碼，2009年將其推向網路。