AI技術不僅限於科技公司的競逐，也是大國之間國力的展現。權威期刊《哈佛國際評論》近日公布報告示警，大陸的AI領域正迎頭趕上美國。

福斯新聞報導，報告指出，AI技術的快速發展，已經引發人們對其安全性、道德性的擔憂，以及是否會被用作危險的應用，為未來帶來不確定性風險。

報告提到，美國擁有全世界最先進的AI技術，而大陸在該領域的發展引起美國高度關注，兩國之間的競爭讓人回憶起過去的冷戰，而在這場冷戰中，大陸將挑戰美國在全球的主導地位。

人工智慧能夠強化經濟及軍事力量，進而增加政治上的優勢；市場預估到2023年，AI將為全球經濟貢獻17.5兆美元，由此可見AI對進一步軍事實力直至超越對手的重要性。

然由於語言因素，AI技術在大陸發展不是很理想，因為相較英文，中文更不利於AI訓練。但報告也提到，美國對部分AI發展關鍵材料的禁運，也可能成為阻礙之一。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）及蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等科技業領袖及AI專家，上個月在公開信中呼籲暫停研發更強的AI系統，因為會對社會構成潛在風險。

這封信有多達一千多人簽署，要求暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統，至少為期6個月。但是日前谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）認為，隱憂確實存在，科技業需要進行討論並制定標準，但他不同意暫停研發AI技術，因為這只會讓大陸受惠。