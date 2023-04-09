「賽車教父」廖老大過去在兩岸賽車比賽一舉成名，加上憑著網路直播累積高人氣，讓他的自創飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」風靡一時，最輝煌時期全台共有513家分店，未料因飲料品質不佳等風波而傳出倒閉潮，但廖老大仍對員工相當大方，到豪華郵輪舉辦員工旅遊，不僅有高級自助餐、室內電影院，還有超大游泳池，更有60幾坪的超豪華套房，奢華程度令人難以想像。

廖老大最近舉辦員工旅遊，也帶家人一同前往，特意開直播曝光郵輪的內部設施，可見他跟老婆住的房間，空間相當寬敞，除了有獨立陽台外，還設有一應俱全的客廳、用餐區、臥室等，且想住還不一定住得到，因為整艘郵輪只有2間，且1人要價8萬多新台幣，等於夫妻倆此行共花了17萬新台幣。而兒子廖洋住的房間雖較小間，1人仍要6萬新台幣，加總後他跟女友總共花13萬元。

郵輪上提供游泳池、電影院、豪華自助餐等設施。(圖/廖老大 FB)

廖老大跟老婆住的房間可住4人。(圖/廖老大 FB)

值得注意的是，廖老大兒子廖洋的長髮女友也有入鏡，仙氣外貌跟逆天美腿非常吸睛，且說起話來嬌滴滴的，非常有女人味，讓網友都戀愛了，但她去年首次出鏡時，雖一度造成話題，卻陷入整形爭議，讓廖洋女友無奈澄清，「我面部平整度本來就不高，重度鼻炎所以黑眼圈，鼻基底凹陷什麼的我都有，到底誰會整形整成這樣？也沒有開過眼頭，真覺得我整形可以去看我以前的貼文都是高中的照片！」