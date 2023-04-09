俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭打了1年多仍未結束，至週六（8日）已滿409天。烏東頓內茨克州巴赫姆特鏖戰多時殘破不堪，位於州府頓內茨克市北郊的阿夫迪夫卡（Avdiivka）成了俄軍強攻新標的。這座前線城鎮已遭俄軍炮火猛烈襲擊，居民多已逃散，當地官員透露，全鎮居住兒童僅剩4人，官員盼儘速送他們離開烽火連天的家園。

Russia has intensified its bombardment of Avdiivka, in eastern Ukraine, leaving it battered and largely abandoned after a year of war. Our cameras went inside the besieged city hours before it was declared off-limits to journalists. https://t.co/7WEH9B9rSx pic.twitter.com/1XFCpuMRf3 — The New York Times (@nytimes) April 2, 2023

阿夫迪夫卡經過俄軍炮火猛襲，陣容殘破。（圖／路透社）

阿夫迪夫卡鎮位於巴赫姆特（Bakhmut）西南方。烏軍一名士兵3月透露，阿夫迪夫卡的情勢「艱困」，俄軍部隊持續加空襲次數，也頻頻截斷烏軍補給線。美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿夫迪夫卡軍民行政首長貝拉巴許（Vitali Barabash）說，截至8日為止，仍住在鎮上的兒童僅剩4人，但只掌握其中2人落腳位置，這兩人是姊弟，年齡各為9歲與2歲。貝拉巴許表示，當局規劃9日之後要強制撤離這對姊弟。

貝拉巴許沒有明說，但他在言談之間透露，勸說居民撤離家園是一樁困難的任務，甚至有些居住在激戰地帶的鄉親仍抗拒撤離。他在當地時間8日上午接受烏克蘭電視頻道訪問時表示：「我們不能強迫成年人撤走，所以只能指望他們的責任感與求生本能發揮作用。

戰爭爆發前，阿夫迪夫卡鎮人口約2萬6000人，隨著戰況持續，鎮方陸續呼籲居民撤離。貝拉巴許表示，前一週已安全撤離35人，3月全鎮撤離總計300多人，目前約1800人還住在鎮上：「我們正在等待能把孩子帶離此地的機會。這裡常有砲擊，還有火箭彈攻擊，我們不會讓孩子涉險。」