中文博大精深，許多國字國人可能一輩子沒看過、不會唸。桃園楊梅就有一條「甡甡路」，就連不少當地人都不知道怎麼念，平日都習慣念生(ㄕㄥ)，但其實正確讀音為深(ㄕㄣ)，其由來更是大有涵義

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文打趣，表示自己快到家，被媽媽問現在在哪裡時，卻答不出來，因為實在不知道「甡甡路」怎麼念，貼出路名後不少人也不會：「這時候就是有邊讀邊，沒邊讀中間」、「直接講生生生生路」、「ㄌㄨ路，四生路」、「下面有拼音啦」、「看了拼音以為是省省路...」、「應該是請放我一條生路」。

但也有許多人解答：「念ㄕㄣ啦」、「不是ㄥ，是ㄣ哦」、「ㄕㄣㄕㄣ路，確實很多當地人都不知道XD」、「ㄕㄣ，一看就知道在楊梅」。

會如此命名是因為，甡甡路一帶在30多年前時，是酪農大本營，當地里長表示，全盛時期超過50家酪農戶，飼養逾千頭乳牛，當地紡織廠因此取名甡甡，代表「生生不息的意思」，該紡織廠就是日後的潤宏紡織廠，但已於數年前關廠，轉型為公園。