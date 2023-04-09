日前於五月天高雄演唱會上以嘉賓之姿驚喜現身的男星任賢齊，為演唱會訂製服裝而與服裝設計師潘怡良結緣，於8日舉行的2023秋冬「海洋之心」系列大秀走秀，搶先曝光將於演唱會登場的訂製服。一接到走秀的邀請任賢齊直呼很緊張，雖曾於香港獻出伸展台初體驗，「那時候很慘啊！因為我在拍片要一直變胖，設計師也一直要幫我調衣服。」首次的時裝秀初體驗卻被不少人評論為「太放飛自我」，因此這次能夠回歸帥氣的面貌重登伸展台讓他十分開心。

任賢齊為GIOIA PAN 2023秋冬系列大秀走秀。（臺北時裝週提供）

王心恬身穿的服裝正是有「無聊猿」圖樣的洋裝。（臺北時裝週提供）

2018年任賢齊為拍攝電影《跑馬》刻意增重至一百公斤，因此當時雖受弟弟朋友的邀請走上伸展台，卻並不是大家最為熟悉的模樣，正準備「齊迹·在路上」2023巡回演唱會的任賢齊，近期則大多以有氧運動加上飲食控制等來保持體態，但談起走秀仍有些許壓力，「我不夠高，就盡量讓自己看起來挺拔、把衣服穿好看就好。」同場壓軸走秀的王心恬在大秀前幾日恰好生日，聽聞他身材維持有成讓她直呼「想朝聖腹肌」，不過遭任賢齊婉拒「「等我演唱會，到時橫身材會更嚴格控管好。」

歌手光良出席觀秀。（臺北時裝週提供）

藝人李千娜出席觀秀。（臺北時裝週提供）

藝人 黃姵嘉出席觀秀。（臺北時裝週提供）

GIOIA PAN 2023秋冬大秀為本季臺北時裝週的壓軸，秀上星光熠熠除上述嘉賓於伸展台走秀外，還有馬影帝李康生，金鐘視后黃姵嘉、影視歌三棲全能藝人李千娜、創作型歌手光良、林俊逸、 梁瀚名、潘君侖等十多位藝人至現場觀秀。本季品牌以「海洋之心」為題選址於淡水漁人碼頭舉辦，另跨界合作兩大NFTIP「無聊猿」（BAYC）與「克隆人」（CLONE X），將圖像以針織技法和高端列印方式呈現於設計中，還與元宇宙時尚品牌DMKTZ平台合作將設計帶入3D 元宇宙，讓web3的這些虛擬人物也能穿著同款設計。

GIOIA PAN 2023秋冬系列。（臺北時裝週提供）

GIOIA PAN 2023秋冬系列。（臺北時裝週提供）