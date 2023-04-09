讓座問題爭吵多年始終未停歇，日前就有一名OL因為生理期不舒服，沒有讓座，未料竟遭到一旁的老伯大聲開酸「現在年輕人都裝病」，讓她當場理智斷線，回家後更不斷推廣「嚴懲讓座魔人」，引發討論。

這名OL在Dcard發文「嚴正譴責讓座魔人」，她指出當天坐在一般座位，有位阿嬤上車後開口，有禮貌地詢問她是否能讓做，但自己因為經痛實在相當不舒服，於是回答不方便，阿嬤也回「不好意思打擾」，隔壁的人也起身讓座，雙方都沒再說什麼。

OL因為經痛沒讓座卻遭老伯酸「年輕人都裝病」，火大推連署要嚴懲讓座魔人。(圖／公共政策網路參與平台)

未料走到另外一邊的60歲老伯，這時突然手指著她，對著妻子說「年輕人都在裝病」，讓本就經痛到痛苦的她當場理智斷線，破口大罵「你這種人也娶的到老婆，連女人有月經都不知道」，老伯見全車乘客都看著自己，連忙撇清「又不是在說妳！」

原PO越想越火大，便PO文敘述經過，並貼出有人在公共政策連署平台的「開罰嚴懲讓座魔人」提案，要求大家去響應。而該提案內容宣稱「荒唐的讓座文化！簡直是行人地獄翻版！根本國恥」、「坐博愛座是基本人權！任何人無權剝奪」、「讓座魔人對乘客危害程度等同酒駕！應落實零容忍」，要求對讓座魔人開罰1.5萬至7.5萬罰鍰、註銷乘車優惠半年至1年，若為累犯繼續加重懲處。

不少網友力挺：「很多長輩真的都不能體會看不見的需求，應該實施看看」、「博愛座搞到一堆四肢健全都不敢坐」、「禮讓是發自內心，不是一些自以為正義的人在那搞不清楚狀況的批評」、「拒絕道德綁架」，但也有人不認同：「這滑坡也滑得太過頭了」、「這罰則未免太誇張，知道什麼叫比例原則嗎」、「看到罰則之後，就覺得是中二文了」、「提案的立意很好，但內文跟罰則很糟糕」、「只覺得發起人自己應該先冷靜」。

截至9日零點，該提案剩餘14天，有1534人附議，還需3466人附議才能通過審核。