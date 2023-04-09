創立於2002年的Maison Kitsuné由曾任法國新浪潮樂團的Daft Punk經紀人的Gildas Loaëc和服裝設計師黑木理也（Masaya Kuroki）共同創立，兩人對於音樂的喜好、時裝風格的取向不謀而合，因此品牌單品也融入兩人的文化與美學，融合日式街頭、法式優雅形塑品牌獨特的氣質。兩位創辦人除對音樂、服裝十分熱愛外，也是對生活有所追求的人，因此兩人也跨足文化、咖啡領域，如「Kitsuné Musique」、「Galerie Kitsuné」、「Café Kitsuné」分品牌針對電子樂、藝術、咖啡文化推出的生活品牌。
此次為慶祝品牌首度登台，品牌透露將推出一系列限定商品，至於Café Kitsuné複合咖啡店的部分，則會因應開幕推出期間限定甜點，相信到時又會吸引許多時尚迷們到場朝聖。
#Kitsun #品牌 #MaisonKitsun #Caf #兩人
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。