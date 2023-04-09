Maison Kitsuné的百變狐狸Logo是不少粉絲入坑的關鍵。（Maison Kitsuné提供）

創立於2002年的Maison Kitsuné由曾任法國新浪潮樂團的Daft Punk經紀人的Gildas Loaëc和服裝設計師黑木理也（Masaya Kuroki）共同創立，兩人對於音樂的喜好、時裝風格的取向不謀而合，因此品牌單品也融入兩人的文化與美學，融合日式街頭、法式優雅形塑品牌獨特的氣質。兩位創辦人除對音樂、服裝十分熱愛外，也是對生活有所追求的人，因此兩人也跨足文化、咖啡領域，如「Kitsuné Musique」、「Galerie Kitsuné」、「Café Kitsuné」分品牌針對電子樂、藝術、咖啡文化推出的生活品牌。

Maison Kitsuné創辦人Gildas Loaëc與Masaya Kuroki。（Maison Kitsuné提供）

此次為慶祝品牌首度登台，品牌透露將推出一系列限定商品，至於Café Kitsuné複合咖啡店的部分，則會因應開幕推出期間限定甜點，相信到時又會吸引許多時尚迷們到場朝聖。