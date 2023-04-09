馬來西亞網紅秋雯外型清純甜美，又有穠纖合度的身材，IG至今累積90萬人追蹤，昨(8)日她在IG無預警貼出跟交往2年企業家男友Cyrus Cheok的合照認愛，還寫下252字的真情告白，直呼：「這就是我理想中愛情的模樣」，字句洋溢著粉紅色泡泡，讓粉絲們都替小倆口感到開心。

秋雯表示身邊親友都知道交往一事，但跟一般情侶相同，都會經歷磨合、爭吵和互相理解，因此想等關係穩定後再公開，雖然辛苦卻很值得：「我們互相包容、成長、一起成為更好的人，這就是我理想中愛情的模樣。」，並提到遇見男友後，學會很多也改變很多，也獲得滿滿的安全感，不需再一個人面對風浪。

秋雯很感激男友的一路陪伴。(圖/秋雯 IG)

秋雯細數跟男友相處的點滴，某次出遊相約坐纜車，對方難得穿一身白穿了情侶裝，讓她非常感動，平常還會送花、寫卡片等製造驚喜。在公開戀情之前，秋雯詢問男友可否受得了網路攻擊，結果男友只要她放心，「兩年前你能我也一定能，其實害怕的不是攻擊，怕的是被攻擊時一個人」，對女友相當用心。

秋雯表示兩人度過一起買房、創立品牌的辛苦歲月，高額的經營成本讓她多次崩潰大哭，更天天焦慮到睡眠不足，好在男友在旁邊監督，否則早就放棄了，但回首這段日子，秋雯感到很有收穫，「原來可以先苦後甜美，未來的日子也要創造更多價值。」並形容經過相處，對方從普通男生升格為「滿級男友。」

粉絲們都被他們閃到，紛紛留言：「公主的騎士出現了」、「終於遇到讓自己變更優秀的人」、「幸福的女人最美麗」、「耶～恭喜你們啊，要甜甜蜜蜜喔」、「太開心了！深深的祝福。」、「恭喜公開！！！」