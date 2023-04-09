大陸山東號航艦編隊5日穿越巴士海峽航經台灣東南海域，美軍核動力航艦尼米茲號也現蹤台灣東部外海。前空軍副司令張延廷表示，山東艦這次出來是為了展現實力，而美軍尼米茲號之所以出現，則是例行性的反潛聯合演習。

張延廷8日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，山東艦2019年成軍，一直在南海周邊活動，這次首度駛出第一島鏈、穿越巴士海峽通過鵝鑾鼻南方200海里，是為了展現實力，相對於遼寧號是訓練，山東艦則是全戰備 ，就是為了展現強度。

由於美、日和南韓3日起在南韓濟州島外海，進行為期2天的反潛聯合演習，因此張延廷認為，美軍尼米茲號出現和韓國、日本一樣，是例行性的，在濟州島完成演習後就會出宮古海峽。

張延廷認為，大陸特別挑台灣中北部進行聯合巡航巡查專案行動，變成在台灣海峽是巡查，而在花東，大陸航母也出去巡航，這兩個是有搭配的、兩者唱雙簧，在台灣東西兩岸的性質雖不同，但都是操演，把台灣當作它的勢力範圍。而這次山東號航母第一次出島鏈，通過巴士海峽，跨到第一島鏈外面的西太平洋活動，軍事意義蠻大的，而這也是一種政治上的宣傳。