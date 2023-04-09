一名女網友日前因為生日被帶去男友任職的餐廳用餐，期間還被以一朵花與價值8萬元的鑽戒求婚，讓她實在無法接受，深感「很沒誠意」，且認為求婚現場應由男友精心布置，並將雙方的父母、朋友全都邀來才行；如今她除了對男友的求婚不滿意，甚至萌生分手的念頭。

原PO在Dcard發文表示，她和從事廚師的男友交往4年，生日當天被帶去對方任職的五星級餐廳用餐。然而，她因為男友在臨行前透露該頓餐有用員工折扣折抵，不禁直呼，「貪小便宜的嘴臉就覺得好心煩，連我生日都不能為我花一筆嗎？」

之後雙方抵達目的地用餐，原PO突然被男友以一朵花和8萬多元的戒指求婚，但看到其他桌的客人幾乎都是對方的同事，大家紛紛起哄之餘，還引起外國人跟其他情侶的注意，讓她痛批，「我男朋友真的超像猴子，這種內場廚師是不是都很沒文化？」

孰料，原PO話鋒一轉又說，主要是覺得男友「很沒誠意」，因為她曾向對方透露自己中意的求婚方式，認為應要把雙方的父母、朋友全部邀來，且現場的布置應由男友精心準備，除了有影片和蛋糕，還要在親友的團聚之下被求婚才行。

有鑒於此，如今原PO實在無法接受男友的求婚，雖然對方當天有特地製作了一則影片播放，但她感覺就是臨時拿照片湊數，「只有一次求婚被男友這樣亂搞，吃飽飯甚至回家路上就想分手，都在一起4年了還這麼沒誠意。」

對於男友的求婚，原PO直呼沒誠意。（圖／翻攝自Dcard）

此外，檢視原PO貼出的對話截圖，可以看到男友急忙緩頰「我是想說妳上次不是滑到IG，妳朋友在那個餐廳被求婚嗎？妳說羨慕，我以為妳喜歡」、「我們坐的那個位置是主管幫我安排，說是求婚的人都坐那桌」、「我不知道妳不喜歡這樣」、「我重新安排好嗎」、「抱歉，我可能做得不夠好」。

對於男友的解釋和道歉，只見原PO仍不領情，大罵「你連求婚都求不好，以後誰知道你會對我怎樣」、「第一次聽到有人約女朋友在餐廳吃飯然後就求婚」、「你朋友還在旁邊鬼叫」、「丟臉死」。

原PO之後和男友大吵一架。（圖／翻攝自Dcard）

對於被男友求婚，原PO直言「丟臉」。（圖／翻攝自Dcard）

不過，此文曝光後網友紛紛力挺男方，相繼表示「還好求婚失敗，恭喜你XXX，上輩子應該有燒好香」、「為什麼這種女生都有男朋友」、「恭喜XXX，台灣還有很多很棒的女生」、「XX沒事了，你躲過人生中最大的一劫，也許你花了幾年的時間心力還有錢，但你的下半輩子一定比現在好」、「戒指還人家，然後趕快分手，讓我們再次恭喜XXX」。

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