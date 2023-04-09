不少用路人在路上看見名車、超跑都相當興奮，但同時也會避而遠之，深怕一不小心一輩子賠不完。就有一名女子表示，明明國道已經大塞車，為何右前方的「mini cooper」前後卻都沒車，異常空曠，許多內行人一看照片秒懂，直說「是沒人敢靠近」。
男網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，只見圖中國道已經出現塞車情形，但右前方一輛藍色的車前後卻都沒車，相當空曠，女友在一旁不解詢問，為何路上這麼塞，大家卻都要離這台「mini cooper」這麼遠？
照片曝光後，許多人一看都秒懂狀況，因為照片中的根本不是mini cooper，而是超級名車賓利：「這用10台mini cooper都買不起」、「傻傻的，這事長翅膀的B」、「一台最便宜也要1000萬」、「這可是賓利啊！只是長得像mini cooper」、「撞到的賠償金額單位是用幾台mini cooper計算」、「尊重生命，遠離賓利」、「他是匹著mine cooper的狼」、「我知道，這台適合新手開，因為大家會自動遠離」、「撞到要用餘生來賠的」。
還有內行指出正確車型，為賓利Bentayga 6.0 V12，實際查詢一台要價1380萬元起跳，可說是豪車中的豪車。
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