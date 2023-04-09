【愛傳媒朱亞君專欄】金融業裡，有睜大眼才能看到的東西；也有閉上眼睛才能體會的境界。

江湖裡臥虎藏龍，人心裡何嘗不是？

李安《臥虎藏龍》是我非常喜歡的電影。每次重看，都能發現不言表的細膩。有場戲我嚼之甚深，那是余秀蓮要試探玉嬌龍，到玉府拜訪，品茗之際順勢扔下一個杯子，玉嬌龍本能反應快手接了，俞秀蓮心下有譜：果然八歲習武，正是那偷劍之人。

​ 一個動作、兩個眼神寫就了，高手識人無須言辭。

而4月7日出版的資深跨國金融機構負責人吳均龐（James Wu）《狐狸與獅子──跨國金融家給一流人的修練智慧》就寫了無數個冷刀出鞘識人的瞬間。

​ 他31歲躍升為外商銀行總經理，從紐約到東京，叱吒風雲近40年。交手美國人、英國人、日本人、印度人、猶太人……金融家與世界過招，精彩的不僅是國際視野，不僅是金融專業，而是一針見血的人性識別。

​ 看過吳均龐在《銀光盔甲》裡嘲諷幽默兼具溫暖的人性試煉故事，千萬不要錯過《狐狸與獅子》，金融業裡有你需要睜大眼睛才能看懂的世界，更有你得閉上眼睛才能體會的境界。

​ 我們誰不身處江湖啊，永遠不要相信你看到的表面事物。

​ 狐狸先行，獅子在後——到底誰才是萬獸之王？

洞悉了客戶「敏感的神經」，一張天文數字訂單手到擒來；接下外國人眼中不可能的任務，率領團隊，兩週內募到兩億美金；全球分行負責人齊聚的跨國會議上，各懷鬼胎，爾虞我詐……

虛擬的遠距通訊彈指可達，但近身肉搏的互動與敏銳的察言觀色，超越國界，永遠是通曉人心的重要關鍵。

吳均龐長年深浸多元的文化背景，以其在跨國金融界的宏觀視野，對於東西方文化內涵、作風差異的細膩體會，織就十三篇機鋒處處的睿智小說，犀利而幽默，堅定又柔軟，透過通透的觀察，帶給我們體悟：一個一流人，不只站得高、看得遠，最重要的是懂得洞察人性！

「我的每一個故事，都有其特殊的商業時空背景，我盡量化繁為簡，以真人互動為主軸。多年以後回首顧盼，早已物換星移，然而戲謔和嘲諷的洞視，反而更加通透。」──摘自【自序】〈ChatGPT之外，真人互動的珍貴價值〉

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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