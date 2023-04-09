為了讓學生減輕心理壓力，國立中山大學、台灣師範大學、成功大學與實踐大學等4所學校陸續開設「心理假」，依各校規定每學期可請3到5日不等，且不用檢附請假證明，盼能照顧到學生的心理狀況。對此，網友們有兩極看法，有人認為這個方法可以照顧好學生心理健康，但也有人認為這是讓學生合法翹課，不少上班族看到此做法也紛紛哀號表示，上班族更需要心理假。

由於台灣學生經常傳出面臨心理壓力，嚴重甚至發生輕生或自殘等情況，因此國立中山大學、台灣師範大學、成功大學與實踐大學等4所學校陸續開設「心理假」，學生不需要檢附請假證明，依各校規定，每學期最多可請3到5日不等的心理假。

消息曝光後，網友有2派看法，有人認為身體感冒會請病假，心理生病也應該好好休息，可以請心理假是好事；但也有人認為，這種不需要檢附證明的假別，就是給學生們合法翹課的理由，甚至有人留言「現在小孩越來越脆弱，無法當兵又容易崩潰」、「草莓族笑而不語」。

不少上班族看到消息後，認為他們比學生更需要「心理假」，希望老闆可以良心發現跟進，「上班族才需要吧？至少1個月1次心理調適假並且支付薪水，因為工作不只壓力大，隨便不去上班還會被扣薪」、「敲碗老闆哪天良心發現」、「上班族何時會跟進」。

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