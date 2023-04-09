婆媳相處已經令人頭痛，若再加上其他親人攪局，肯定是一場惡夢。一名女網友抱怨，自己和男友先前打算結婚，不料對方姊姊從頭到尾都要干涉，不僅自作主張訂了婚紗，就連婚鞋、包包、婚宴地點等細節都擅自決定，甚至她拍婚紗前一天流產，詢問是否能幫忙溝通改時間，男友姊也強硬地說「不管喔！那都約好了」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「雙方父母吃飯時，我家就說不用聘金、不要房車、什麼都不用，只求婆家疼我們女兒。聘金18萬（宴客前幾天，婆婆就來拿回去了。婆婆：哎呀…大小聘都是擺好看拍照的。我們家就一個兒子，一定會對妳好！這錢讓媽媽補貼一下）畢竟我家一開始就沒有要錢，只是心裡覺得怪怪的。我還是原封不動還給婆婆。」

女網友提到，「婚紗照＋婚紗 3萬。姊姊自作主張付錢訂了！訂了全區最醜最便宜的店。還喜滋滋地跟我們說：我都幫你們省錢去講好囉～幾月幾號去拍照。弟弟你要還我3萬喔，車馬費就不跟你收了。我傻眼！我跟我男朋友說姊姊也沒問過我。怎麼這樣？而且那家婚紗店糟糕的有名。男朋友說可是都訂了，也退不掉了。」

原PO表示，這途中出現了一個插曲。我懷孕了我不知道，拍照前一天流產了。我凌晨在急診室，打電話給姊姊說原因，問她能不能幫忙溝通改期？她冷冷地回答：不管喔！那都約好了，給我去拍。後來還是我男朋友去改期。」最後，女網友實在忍無可忍，決定取消婚事。

貼文曝光後，網友紛紛留言「全家都吃人夠夠，好在妳果斷脫離，就讓他們去造口業」、「婆家怎樣就算了，男朋友一點點為你出頭都沒有，男方家還會找上娘家踹門、工作地方鬧更恐怖，結婚以後會更慘，分手才是最好的選擇，最慶幸的是沒結婚」、「對方男生是死了嗎？都沒主見，還有一家人都病的不輕」。

（圖／翻攝自匿名公社）

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