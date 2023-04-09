曹雅雯兩度拿下金曲台語歌后，近期她推出鍍金後的全新台語專輯《禁》，透露製作期間深怕陷入金曲魔咒，一度卡關專輯險些難產。提到2022年3月她出櫃坦承自己是雙性戀，卻一直盼不到桃花，至今仍是單身，曹雅雯說自己是工作狂、又宅：「目前也沒有想談戀愛，每次看到朋友為情所傷、為愛所困，就想說何必呢？」

2020年曹雅雯自組工作室，創業作《自本》讓她在第32屆金曲「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯獎」共3個獎項，事業得意之際，感情卻交了白券，她無奈表示：「開工作室之後真的都沒有空，很多事情要重學、要注意，不知道為什麼？就完全沒桃花，是不是做了什麼，可能也是聚會減少，不是工作就是在家。」雖然現在沒有另一半，她坦言就算未來戀愛甚至於結婚，仍會選擇不公開，「我是一個很需要隱私空間的人，很怕尷尬，像是辦公室戀情、同校在一起都知道，萬一有一天不在一起大家也會知道，純粹就是怕尷尬，分手已經夠不開心了還要被媒體寫」。

事業運很旺的曹雅雯，感情生活卻桃花不開。（圖／焦正德攝）

先前被傳秘婚且分居，曹雅雯嚴正否認結婚傳聞，「我真的哪天有這件事情，也只會找朋友辦私人聚會包場」，還笑說爸媽早已不再催婚，「2年前就放棄再也不提了」，被問是否未雨綢繆做好凍卵準備？她表明看到身旁朋友為了照顧小孩常要提早回家，「跟朋友聚會開喝也不行，要過這種生活真的會去死，還是比較喜歡自由自在，也一直問說真的用得到嗎？心裡覺得不太會有小孩，遲遲沒去做，未來就算成家之後也不會有小孩這選項，玩別人的小孩就好」。

曹雅雯也提到去年出櫃雙性戀，父母知道後反應異常平靜，「跟說沒差，無反應好冷漠，本來以為他們兩個會生氣，其實我跟爸爸個性比較像，都活在自己的世界，有自己的小宇宙，而媽媽是比較神經質一點，但聽到後也只回說：『妳知道自己在做什麼就好。』」

曹雅雯對私生活很低調，表示就算結婚也可能選擇不公開。（圖／焦正德攝）

她大方說出自己現在「喜歡男生會多一點點」，對於愛情要很確定才會出擊，「如果要我先說的話，要有百分之七十的把握才會說，就是要很確定對方喜歡才行」，既便這次新歌〈網望茫〉MV的女主角正好是她喜歡的可愛型女生，但卻連IG都不敢要，更坦誠曾一度想跟上時代下載了交友App，「我有下載過，但又想到被人認出來怎麼辦？覺得好危險」，最後選擇放棄。

新專輯中一首〈食菜的刀〉邀來「拍謝少年」一同合作，曹雅雯笑曝合作緣起，是因為有次同台看到隱藏團員廖小子（a.k.a. 魚頭人），「因為我是臺南人，當然會被虱目魚的頭深深地吸引住，第一次看到魚頭搭配裸上身，覺得身材很好，很喜歡他們的LIVE就邀請一起合作寫歌」。

一直以來工作為重的曹雅雯，這次為了專輯勞心勞力瘦了15公斤之多，她笑說：「我捨不得放假，放假會怕錯過大案子，自己會這樣想，看到案子來就想接，現在學會不要接，先等等，覺得要休息一下。」對於歌唱事業抱著熱忱的她也表示：「只要喜歡唱還能唱就唱，沒有計劃到什麼時候，走到哪裡就到那裡，這樣才有趣。」

因為內心覺得應該不會生小孩，曹雅雯並沒有未雨綢繆去凍卵。（圖／焦正德攝）

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