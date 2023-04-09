天氣轉晴朗穩定，今起一連5天，「白天熱得像夏天、早晚涼得像秋天」，日夜溫差大不用再提醒了。曬完5天後，下波鋒面預計周五（14日）晚間快閃通過，中部以北有陣雨，雨勢至周六（15日）上半天漸歇。

大陸高壓出海，全台晴朗穩定，北舒適南微熱，早晚偏涼，各地氣溫：北部12至26度、中部16至30度、南部18至32度、東部14至29度。今除了局部山區有零星飄雨，天氣都很不錯。

最新模式模擬，明起至周五受高壓環流影響，氣溫逐日攀升。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，白天「暖如夏」是未來幾天現象，他進一步指出，北部高溫將升至30度左右，南部上看35度。

周五晚間至周六清晨一波鋒面掠過，屆時中部以北有陣雨，鋒面快閃後，天氣迅速好轉。

另菲律賓東方海域有熱帶擾動持續發展，生成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，稍微提高至30%。路徑顯示它無侵台疑慮，對台灣沒有影響。