Rafael Devers, ladies and gents. pic.twitter.com/7DCC7zQIaz — Red Sox (@RedSox) April 8, 2023

紅襪9日在底特律痛扁老虎隊，全場14支安打攻下14分，包括4發全壘打，台灣好手張育成第8局獲得代打機會，敲成平飛球出局，本季首安尚未開張。老虎被宰到讓野手上去投球，最終紅襪14比5獲勝，老虎在主場開幕吞下2連敗。

老虎在第2局被打出大局，當時紅襪兩出局滿壘，康納王（Connor Wong）、瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）四壞保送擠回兩分，老虎隊緊急換投手，不料狄弗斯（Rafael Devers）上來就一是發滿貫轟！這球轟得很高，是反方向的全壘打所以沒有飛得特別遠，356呎剛好超過左外野欄杆。3局上杜瓦（Adam Duvall）又追擊1發兩分炮，紅襪8比0領先。

在老虎微弱的反抗之後，紅襪狄弗斯又在第7局轟出陽春炮，單場雙響炮！這支是右外野的全壘打，395呎飛得又高又遠。第8局杜瓦、康納王、瑞夫史耐德等人一陣亂棒再添3分，這時輪到狄弗斯打擊，紅襪換上張育成代打。張育成追打一顆外側的變速球，打成右外野平飛球遭接殺，他留在場內擔任三壘手。

第9局老虎換上野手麥金斯崔（Zach McKinstry）登板，他的球速可達84英里（時速135.2公里），還會滑球和變速球，紅襪塔皮亞（Raimel Tapia）趁機轟出兩分炮。張育成開季6打數掛零，隊友吉田正尚此戰也沒有安打，但有3次保送上壘，跑回兩分。