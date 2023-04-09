中國國家能源集團指出，雙方擬在江蘇東台共同建設「風光氫儲」綠色能源協同融合的海上綜合智慧能源島示範項目。根據2019年3月雙方簽署的合作協議，2021年建成的大陸首個中外合資海上風電項目「江蘇東台海上風電項目」，總裝機容量50萬千瓦，總投資約人民幣（下同）80億元。

中國國家能源集團董事長劉國躍並就深化與法電合作提出倡議，包括進一步加強綠色產業開發投資和綠色金融合作，大力推動風能、太陽能、氫能等清潔能源協同發展，加快新一批合作項目落地。