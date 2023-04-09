中國國家能源集團指出，雙方擬在江蘇東台共同建設「風光氫儲」綠色能源協同融合的海上綜合智慧能源島示範項目。根據2019年3月雙方簽署的合作協議，2021年建成的大陸首個中外合資海上風電項目「江蘇東台海上風電項目」，總裝機容量50萬千瓦，總投資約人民幣（下同）80億元。
中國國家能源集團董事長劉國躍並就深化與法電合作提出倡議，包括進一步加強綠色產業開發投資和綠色金融合作，大力推動風能、太陽能、氫能等清潔能源協同發展，加快新一批合作項目落地。
法國總統馬克宏訪中期間，中法合作項目陸續公布。中國國家能源集團和法國電力集團（EDF）日前簽署擴展合作協議，規劃在江蘇共建氫儲綠色能源項目，總規劃裝機150萬千瓦，還將積極達成第三方市場可再生能源項目的具體合作投資機會。
中國國家能源集團指出，雙方擬在江蘇東台共同建設「風光氫儲」綠色能源協同融合的海上綜合智慧能源島示範項目。根據2019年3月雙方簽署的合作協議，2021年建成的大陸首個中外合資海上風電項目「江蘇東台海上風電項目」，總裝機容量50萬千瓦，總投資約人民幣（下同）80億元。
中國國家能源集團董事長劉國躍並就深化與法電合作提出倡議，包括進一步加強綠色產業開發投資和綠色金融合作，大力推動風能、太陽能、氫能等清潔能源協同發展，加快新一批合作項目落地。
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