自從AI聊天機器人ChatGPT爆紅之後，阿里巴巴、京東和百度等大陸互聯網企業相繼積極跟進，其中，百度率先公布「文心一言」，成為大陸第一個類似產品。
百度強調，文心一言目前還在測試階段，並沒有面向所有用戶開放，需要申請並通過官方審核才能使用。公司同時表示，已向北京市海淀區人民法院對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。
目前各大應用商店，尤其是蘋果App Store上出現「文心一言」山寨App，百度AI官方微信公眾號指出，目前文心一言沒有任何官方App，在公司官宣前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」App都是假的，凡是聲稱有「文心一言源代碼」的都是騙子。
自從AI聊天機器人ChatGPT爆紅之後，阿里巴巴、京東和百度等大陸互聯網企業相繼積極跟進，其中，百度率先公布「文心一言」，成為大陸第一個類似產品。
百度強調，文心一言目前還在測試階段，並沒有面向所有用戶開放，需要申請並通過官方審核才能使用。公司同時表示，已向北京市海淀區人民法院對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。
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