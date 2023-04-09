目前各大應用商店，尤其是蘋果App Store上出現「文心一言」山寨App，百度AI官方微信公眾號指出，目前文心一言沒有任何官方App，在公司官宣前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」App都是假的，凡是聲稱有「文心一言源代碼」的都是騙子。