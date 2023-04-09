自從AI聊天機器人ChatGPT爆紅之後，阿里巴巴、京東和百度等大陸互聯網企業相繼積極跟進，其中，百度率先公布「文心一言」，成為大陸第一個類似產品。

百度強調，文心一言目前還在測試階段，並沒有面向所有用戶開放，需要申請並通過官方審核才能使用。公司同時表示，已向北京市海淀區人民法院對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。

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