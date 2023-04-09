大陸解放軍昨（8）日再次舉行環台軍演，對此，總統蔡英文在臉書公布了一張聽取簡報的照片，強調對台海安全情勢都有即時掌握，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，國人可以安心。然而，前國安會副秘書長楊永明發現，照片中居然沒有軍方人士，他痛批這張照片根本是為了作秀的擺拍，直言蔡政府不尊重專業。

楊永明今在臉書發文指出，從蔡英文發布的照片可看到，與她一同聽取簡報的，有國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺和張惇涵，以及國安會諮詢委員陳俊麟。

在楊永明看來，這張照片顯示蔡政府的作秀心態大於尊重專業，因為與會官員除國安局長外，其他人都沒軍事戰略背景，國安會的軍方背景人員與國防部官員也都沒出現在照片中，即便這些軍方人士有參加會議只是沒入鏡，但分析台海演習情勢時，怎麼會不讓專業的軍方負責？此外，楊永明提到，總統府副秘書長通常不會出席國安相關會議，即使參加，也不該坐在國安局長之前。

楊永明認為，這張照片除了是擺拍外，也顯示出蔡英文不信任專業，以及國安團隊的嚴重問題，「作秀擺拍大於危機處理，心腹取暖大於專業分析」，他強調真的不可以再讓民進黨繼續執政，台灣的安全也不能再讓這些人玩弄。