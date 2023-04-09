阮綜合醫院身心科主任胡學錦說明，目前並沒有讓女性快速高潮的藥物；如果有的話是利用毒品對中樞神經產生作用，很可能造成鹼中毒、肝衰竭、休克等狀況。（高市阮綜合醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

迷片裡經常出現媚藥、春藥或讓女生快速進入「狀況」的催情液，小薰（化名）也受謎片影響，在躁鬱症躁期發作、性慾大增時，拿著網路上販賣的催情液四處求歡，尋找一夜情對象，但始終無法從中獲得效果。阮綜合醫院身心科主任胡學錦說明，目前並沒有讓女性快速高潮的藥物；如果有的話是利用毒品對中樞神經產生作用，很可能造成鹼中毒、肝衰竭、休克等狀況。

現今社會講求性行為時的快感，經常會利用輔助物品增加情趣，而謎片裡常出現的現媚藥、春藥或催情液經多數成為民眾首選；網路上也充斥著各種主打「增加高潮」、「催出潮水」、「喚醒誘惑」等各式各樣的催情液種類。

不過胡學錦表示，目前並沒有讓女性快速高潮的藥物，若是以享受性愛的部分而言，任何讓人放鬆的方法就能達到輔助性愛的效果，例如聽著輕音樂伴著柔和的燈光或喝點小酒讓自己微醺助興。

胡錦學說明，因為女性高潮分為生理和心理反應；就生理而言，是藉由物理的方法刺激性器官，而使性器官開始充血濕潤最後到收縮的高潮反應；心理的部分包含伴侶間良好的感情關係與當下舒服放鬆的氛圍(燈光美氣氛佳)都可以讓女性產生好感而產生性慾。

2種情形都會活化大腦的快樂中樞，活化時腦區就會產生大量快樂荷爾蒙，也就是多巴胺，當多巴胺分泌時，就會產生愉快的感覺。另外也會增加正腎上腺素分泌，產生愉悅又緊張的感覺，讓雙方產生吸引力；腦下垂體也會分泌催產素及血管加壓素，讓性伴侶能增加彼此的好感，特別在親密關係中想讓人擁抱對方；而催產素也會抑制壓力荷爾蒙的釋放，讓我們感到放鬆。

胡錦學說，市面上所流傳的春藥、媚藥等，多是利用毒品對中樞神經產生作用，例如使用安非他命或搖頭丸等興奮劑，直接用毒品（化學）刺激大腦的邊緣系統產生大量快樂荷爾蒙。另外中樞神經抑制劑或鎮靜麻醉劑，例如K他命或液態搖頭丸等，服用後產生鎮靜、昏睡、暫時記憶喪失、視覺扭曲、甚至幻覺等。目前的毒品會做成「奶茶包」或「咖啡包」，內容物多是興奮劑參雜鎮靜劑的混合毒品，就會被包裝成「春藥」「媚藥」或是「催情液」等噱頭。

胡錦學提醒，若使用毒品來使性行為增加快感或情趣，可能會危害身體，出現心跳過速、血管收縮、血壓升高、心律不整、心臟衰竭、休克等狀況。長期使用則會出現似妄想性思覺失調症，包含被害妄想、猜忌、幻覺及攻擊行為。鎮靜劑或液態搖頭丸使用過量會嘔吐、瞻妄、呼吸抑制、昏迷、代謝性鹼中毒、肝衰竭、昏迷及尿失禁等症狀。