大陸男星黃曉明與女神Angelababy育有1子小海綿，不過這段7年婚姻卻在2022年初結束，兩人依舊撥出時間陪伴兒子，相當盡責。最近，Angelababy被拍到兒子探班畫面，母子溫馨的互動暖翻不少網友。

從曝光中的畫面可見，司機將小海綿帶到了劇組，小海綿拿著激光筆到處照著玩，十分活潑好動，過了一會兒，小海綿又從車上下來玩，添了一件外套。他到閒晃貌似有點無聊，但依然非常有耐心地在等待媽媽。從遠處來看，小海綿的臉部輪廓與黃曉明相當相似。等到Angelababy終於收工準備回房車，結果聽到小海綿在大聲唱歌，baby伸著脖子，明目張膽地偷窺兒子的表情超可愛，笑得滿臉寵溺。

Angelababy在忙碌之餘對於孩子的關愛沒少過，去年粉絲拍到小海綿去機場給媽媽接機，看到兒子的她笑得一臉幸福，遠遠地就朝著兒子揮手了，給了小海綿滿滿的愛。

此外，黃曉明早前也被拍到去幼兒園接兒子放學，他臨走前還和幼兒園的老師聊天，不忘彎腰鞠躬，顯得非常成熟穩重有禮貌。父子倆還會去遊樂場玩遊玩，以及一起和爺爺奶奶過冬至，可看出即使離婚，黃曉明與Angelababy也盡力提供孩子一個充滿愛的生活環境。