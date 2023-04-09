國外一名男子為了給擔任空姐的未婚妻一場驚喜，特地飛往馬來西亞吉隆坡，且事先保密到家，完全沒透露半點口風。不料卻撞見未婚妻出軌男同事，「驚喜」瞬間變「驚嚇」。該男決定報復，他PO網把未婚妻和小王的行為昭告天下，又寄信要求未婚妻任職的航空公司，必須對2人採取行動。

「意不意外？開不開心」，這原本應是「綠光男」心目中的最佳劇情，沒想到演變成不堪回憶。他PO文表示，未婚妻考上空姐後，前往吉隆坡培訓，為了給她一個驚喜，決定請假飛過去，卻看到未婚妻和男同事床上激戰，當場崩潰。

原PO說，或許是天意，他當時有強烈直覺要做這件事，不禁感嘆「我本應歡樂的假期成了噩夢，她跟別人出軌，多年來的感情就這樣沒了」。

網友見文只能蓋樓安慰，勸及早分手，「還好是未婚妻，沒正式結婚，分手吧」、「你這麼有心，一定能找到更好的」、「娶進門前認清她的真面目，也是好事」。