男星周孝安昨(8)日傳出與「象迷娘」陳天仁2年婚姻畫下句點，女方沒多久後便透過經紀人證實此消息，周孝安則在社群吐露心聲，表示兩人將會共同扶養與陪伴家人長大；消息一出引發外界熱議，而過去陳天仁曾在節目上自爆在她產後老公曾拒絕行房，讓當時相當沒有安全感的她感到慌張，有次暴怒時更直接爆粗口摔美工刀。

陳天仁曾在節目《11點熱吵店中》提到，自己剛生產完情緒不太穩，有次老公要與朋友去爬山到登山口時有報備，但之後卻失聯一個半小時，且最後也沒去爬山，讓當時很沒安全感的她心生疑慮「這段時間都去哪了？」

然而，返家後的周孝安也沒有去哄她「那時候我在包貨，就拿美工刀割膠帶，然後吵到很生氣，我就直接把美工刀砸到地板上，然後美工刀就爆了，他就嚇到」但接著周孝安仍不願低頭，讓她氣到再摔水杯大罵三字經。

陳天仁接著說：「那一陣子我們也很少行房，因為他可能一直顧小孩，他會一直拒絕我，是我很想要，然後一直暗示他」事後周孝安才坦言因為該事件產生陰影，擔心陳天仁又爆粗口，還曾與女兒咬耳朵「媽媽手上有美工刀，妳現在要乖乖地，不要惹她生氣！」如今雙方結束2年婚姻，雖然未提及原因，但從過去分享的相處模式似乎可見些端倪。