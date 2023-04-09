厄文將推特設為保護狀態，並表示自己的平靜。（翻攝自網路）

達拉斯獨行俠本季慘遭淘汰，今年2月初他們買來厄文（Kyrie Irving）的時候，還以29勝26負位居西區第5。厄文到來與東契奇（Luka Doncic）組成「最強後場」之後，獨行俠非但沒能守住前6名，甚至連附加賽（7至10名）的席位也一併丟了，如今厄文的態度卻是相當安詳。

厄文推文寫道「隨時保持你的平靜。」還附上一張寶可夢的貼圖：「當你明白你不能、也沒有必要取悅所有的人，同時停止讓自己背負那些不切實際的期待，最後找到平靜的時候。」總計獨行俠交易之後9勝17負，包括厄文上陣時的8勝13負，

名人堂控衛提姆哈達威（Tim Hardaway）先前在美媒FOX節目上說：「在我看來，他們不該做這個交易，他們原本是第4或第5名，為什麼要去修理沒有壞掉的東西。這不是厄文的錯，大家期待他是幫球隊圓夢的救世主，但是他在場上做到自己該做的，他的數據還是很好。他們沒有領袖，東契奇不是領袖，厄文也不是領袖。」他強調芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）是很好的防守球員，獨行俠不該為了厄文把他送出。

小哈達威現在效力獨行俠，他表示不能苟同老爸的看法，「我愛我的老爸，但我百分之一千不認同他的看法。從我到這裡的第一天，東契奇就是個不折不扣的領袖，場內和場外都是如此。厄文到此的時候也是一樣，他在群組裡發言關心每個球員，這就是領袖會做的事。」