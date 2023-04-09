一名網友日前分享男性友人遇到的詭異經驗，明明家中照顧爸爸的女外傭不是他的菜，卻常常對她有性幻想，沒想到某天兩人真的上床、交往半年甚至想結婚，結果友人發現，外傭會在他的餐點加料，放入壯陽藥，降頭油與衛生棉混煮，嚇得友人馬上趕走外傭。

原PO在臉書《靈異公社》表示，日前一名較少聯繫的朋友突然找他說要聊一聊，對方透露，家中照顧爸爸的外傭很奇怪，長相黑黑胖胖、年紀稍長，根本不是他的菜，但他卻經常對外傭有性幻想，時常情不自禁，有莫名的性衝動。

原PO說，某天友人真的與外傭擦槍走火，然後交往了半年多，還有想婚的念頭。但友人發現外傭會在他的食物中偷偷加些奇怪的東西，逼問之下，外傭坦承是加了壯陽藥，還有一部分是她老家巫師做的降頭粉及降頭油，以及姊妹給的泰國聖物，最噁的是，外傭還把降頭油、粉混衛生棉一起煮。

原PO說，外傭坦言會來台灣工作是為了找台灣男人結婚，而這偏方在姊妹圈中非常流行，嚇得友人馬上換掉外傭，但外傭走後，友人仍時不時想起女方，還做春夢，對其他女人都沒性趣，所以來求助原PO該怎麼辦？

文PO出後，不少網友嚇傻，紛紛留言：「超恐怖的，很多東西都能當降頭～真的要小心」、「曾聽過外傭拿經血煮給男僱主喝，讓僱主愛上她，吵著要與元配離婚的案例」，但也有人質疑，「沒想到現在還有這麼不科學的事情」、「很難吧，加在吃的裡面，都不覺得有怪味？」

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