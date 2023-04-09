根據最新統計，糖尿病是國人十大死因中的第5名，目前台灣約有230萬糖尿病患者，醫師表示，有些人怕吃糖而使用代糖，但代糖反而會引發高血糖。醫師建議3招不吃藥降血糖的方式，包括拒絕代糖、喝全脂牛奶、吃薑黃與肉桂。

腎臟科醫師江守山在《下班經濟學》YouTube表示，代糖本來是要取代一般糖，讓糖尿病患者也能品嚐甜味而不升高血糖數值，但結果發現，每種代糖都會刺激血糖上升，且每種代糖刺激胰島素分泌的強度都高於葡萄糖、果糖。

他說明，因為代糖會讓大腦感覺到甜味，此時肝臟會將血中的糖轉成肝糖，以便胃腸稍等會吸收糖份、增加血糖濃度，但代糖非真正的糖，腸胃未真正吸收到糖時，人體會產生低血糖反應，進而分泌升糖素，血糖濃度因此瞬間上升。

至於為何全脂牛奶能降低血糖，江守山表示，研究發現，低脂牛奶較易刺激血糖上升，此因牛奶在脫脂過程中，會同時去除脂肪中的維生素D，而維生素D可降低胰島素抗性，研究發現，維生素D降低胰島素抗性的效果比血糖藥還強，因此喝全脂牛奶可以自然地降低血糖。

至於薑黃、肉桂，他表示，這兩樣都是被研究證實可降低胰島素抗性的食物，因此民眾可藉由飲食適量補充這兩種食物，來維持血糖穩定，降低糖尿病發生率。