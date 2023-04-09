28歲林姓男子與朋友7日參加廟會遶境活動，在廟會活動時黃湯下肚，8日凌晨喝不夠又再去買「廟會標配」保力達藥酒，沒想到返回遶境途中被員警攔查，林男將保力達藏在外套下，不停辯解「沒喝，現在要去工地」，但林男酒測值達0.33mg/l。員警告知林男要送辦時，林男懇求員警「讓廟會完成一下啦」，讓警傻眼笑回「神明也沒辦法幫你，先跟神明請假」，並將林男依公共危險罪嫌送辦。

林男與朋友參加完廟會活動後，因喝不夠，又騎車雙載去買保力達藥酒，返回途中在馬路上瘋狂喧嘩、叫囂，讓巡邏員警上前攔查，一開始林男還將保力達藏在外套下，直到員警要他拿出來，他才趕緊辯解「沒喝啦，現在要去工地」，但員警早已聞到濃濃酒味。

2人似乎已經喝到茫了，在酒測被測出酒測值達0.33mg/l時，竟然開始胡言亂語，更求員警「讓它（廟會）完成一下啦！」林男此話一出讓員警相當傻眼，回答「是要完成什麼啦？」」、「神明也沒辦法你啊」、「你現在要跟神明請假了」。

最後警方依舊當場逮捕林男，依公共危險罪送辦；另後座的唐姓友人因為為附載乘客，卻未勸阻駕駛酒駕行為，依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

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