普發6000元從明（10）日起至10月31日開放ATM領現，攜帶任一家提款卡到指定ATM機台操作就能領取，且跨行免收手續費，財政部特別提醒民眾以下注意事項：

◎要帶什麼呢？

1.本人領：本人的提款卡、身分證字號／居留證統一證號及健保卡號。

2.幫未滿13歲孩童代領：未滿13歲的孩童，可由父母或監護人其中一人代領，代領者要準備自己的提款卡及身分證字號、孩童的健保卡號。

◎找機台

共15家指定金融機構貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台可領取，全國共2萬6688台，覆蓋率達83.2％。

15家指定金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國泰世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政，

◎使用4步驟

1.插入提款卡，選擇「全民共享普發現金」（如使用郵局ATM，請先選擇普發現金再插卡）。

2.輸入提款卡密碼。

3.輸入持卡人（本人或代領人）身分證字號／居留證統一證號及發放對象健保卡號。

4.交易成功，領現6000元。