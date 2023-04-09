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Ivica Zubac's dad and brother flew 16 hours from Croatia to watch him play today 👏



Clippers and Trail Blazers in Q2 on the NBA App. pic.twitter.com/QIBpozbtLc — NBA (@NBA) April 8, 2023

全力避免落到打附加賽地步的快艇，8日繼續全員出擊面對早已開始擺爛的拓荒者，靠著里歐納德27分，鮑威爾也拿23分，快艇136比125力挫拓荒者，暫時跟勇士並列西區第5，只要明天擊敗可能輪休主力的太陽，就可鎖定西區第5位置。

儘管快艇跟勇士目前戰績同為43勝28敗，兩隊本季對戰戰績也以2勝2敗打平，接著比較兩隊在太平洋組的戰績，快艇是8勝7敗，優於勇士7勝9敗，代表就算明天快艇與勇士都贏，最終例行賽依舊保持平手，快艇還是可以搶下西區第5。

所以不管明天太陽是否輪休主力，快艇總教練泰隆盧已經提前放話將讓所有主力上場，「我希望太陽讓所有先發主力輪休，我會讓所有可以上場的球員都打，我主要的焦點都是幫助球隊闖進季後賽，我才不在乎到底排在第幾種子。」

畢竟上季快艇就是落到打附加賽的西區第8位置，結果接連輸給灰狼與鵜鶘無緣季後賽，快艇當然不想舊戲重演，里歐納德說：「我們明天必須贏球，這是唯一需要關注的事情。」