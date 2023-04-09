農業專家「Linbay好油」林裕紘昨（8）日在臉書爆料，明明日方沒進行要求，農委會卻針對輸日鳳梨要求逐粒貼「產銷履歷貼紙」，讓農委會緊急做出4點回應，但林看完後指出，此舉不會讓日方提高進口價格，但成本卻明確有增加，因此最終只會導致業者收購鳳梨時壓價，怒批農委會殘害鳳梨農民。

林裕紘表示，我輸日鳳梨4月開始逐粒貼產銷履歷，造成業者成本上升，但明明農委會過去宣導準備推此政策時，所有包裝場、出口商都予以反對，最後相關政策仍上路，狂酸「做這種事就很明顯的是政治大於專業的考量，長官爽就好，業者的聲音完全被忽視」。

農委會對此緊急回應，強調相關措施僅為獎勵辦法，非出口限制，且逐粒貼產銷履歷者可領取每公斤5元的補助，盼靠該系統提升鳳梨的國際能見到，並確保出貨品質，至於保存期限等內容非必填欄位，可自行選擇是否填列。

不過林裕紘認為，農委會推出相關政策的目的，是想提高台灣鳳梨的能見度，藉此達到外銷量的增加，提高農民收入，但實際上日方卻不會因為這些貼紙而提高進口價格，因此當出口業者的成本增加時，相對就會壓低產地收購價，將多出來的成本轉嫁到農民身上。

「日本端也沒有要求我們要產銷履歷逐粒貼，究竟為什麼要這樣自己整自己呢？」林裕紘說，他沒做日本市場，因此農委會怎麼瞎搞都不會對他產生影響，但若業者都不表達意見，對農委會長官都乖的跟貓一樣時，對農民就會如獅子一般凶狠，「農委會可以這樣殘害鳳梨農民，還可以大言不慚的不爽不要做，這點我真的相當佩服」。