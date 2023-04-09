出生於美國的香港男星吳彥祖，年輕時期憑藉帥氣外表與精湛演技成為香港一線男演員，近年來將事業重心轉往好萊塢發展的他，卻被網友捕捉到現身日本東京，而他的外貌也再度引發討論，更有人直呼他「越老越像成龍」。

近期一名大陸網友在日本東京巧遇吳彥祖，事後他將兩人的合影上傳至小紅書，照片中可見吳彥祖身穿黑色帽Ｔ，頭帶同色鴨舌帽，面帶微笑看向鏡頭看起來相當親切，但更許多人將注意力放在他的外貌上，甚至發現過去下顎線明顯的他臉型明顯變得圓潤許多。

有網友在日本東京巧遇吳彥祖。（圖／擷取自小紅書）

照片曝光後，讓其他網友紛紛留言直呼「阿祖愈來愈像成龍」、「360度零死角的童年男神，變成360度全鈍角的大叔」、「這樣你都能認出來？」、「老了太多了吧」，更有人笑虧「為什麼你要給吳彥祖打碼？」認為被打上馬賽克的才是吳彥祖。

事實上，今年二月時也網友在美國碰到吳彥祖，並曬出兩人合照寫下：「激動之情難以言表，好神奇的感覺，從來沒見過面但卻感覺很熟悉」，而當時的吳彥祖就被發現髮際線似乎有往後的趨勢，和年輕時比起顯得有些老態，也掀起一陣討論，不過有粉絲出面替吳彥祖平反「前幾天他來我們學校了，真的狀態超好，整個臉很緊致，沒什麼皺紋，小麥色皮膚，整個人都很挺拔有型」。