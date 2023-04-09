邊境解封後，不少外國人來台旅遊或念書，來自法國巴黎的Natasha來台2個月，全家人都想來台灣探望，她用6個理由阻止家人來台，包括台灣夏天氣溫很高、女廁是蹲式馬桶、家人可能會闖紅燈、吃東西要她買單或要求她協助翻譯，最讓她擔心的事，父母一直積極替她找交往對象，可能會問她關於台灣男生的問題，但無論她多努力說服家人別來台灣，家人還是買了機票，預計1個月後抵台。

不要鬧工作室昨（8）日於YouTube上傳最新影片，Natasha來台灣學習才滿2個月，父母、弟弟、外公及外婆都迫不及待想飛來台探望，她根據在台灣生活經驗極力阻止。她說她和外婆比較怕熱，若氣溫超過25度就會受不了，而台灣的夏天就要來了，為了對抗高溫就必須補充很多水分，這也代表須頻繁地跑廁所。

Natasha表示，跟巴黎相比，台灣可以找到免費又乾淨的公廁，對她來說很方便，但公廁大多是蹲式馬桶，「我們無法亞洲蹲」，加上外婆過去曾上蹲式廁所，結果跌進馬桶裡，不希望她老人家的悲劇再重演。

Natasha說，巴黎人個性比較急，「我知道我家人在台灣很可能會闖紅燈，這樣會讓我們很丟臉。」另外，她發現台灣有很多好吃的炸物，弟弟一定會垂涎三尺，「這也代表他會要我買給他吃，或自己的吃不夠吃我的」，加上全家人都不會說中文，屆時來台灣一定要她擔任翻譯，「但我才來2個月，我的中文程度還沒這麼好。」

最令Natasha崩潰的事，她的父母一直在幫她找交往對象，他們一定會問很多關於台灣男生的問題，「不管我多努力阻止，他們還是計劃一個月後到台灣，但我真心很愛台灣，因此他們要來，我真的很興奮。」